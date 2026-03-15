巨人は１５日、山崎伊織投手（２７）が「右肩コンディション不良」のため故障班に合流することを発表した。

昨年チームトップ１１勝を挙げ、開幕投手の筆頭候補とされていた右腕。３月２７日の開幕・阪神戦（東京ドーム）まで残り２週間を切る中で、まさかの事態となった。

プロ５年目の昨季は自己最多の勝利数で３年連続２ケタ勝利をクリア。昨年１１月に行われたイベントでは、阿部慎之助監督からも「体調もあるでしょうし、素晴らしいキャンプ、オープン戦を送ってもらって、山崎が来年開幕で投げてほしいという希望はあります」と期待を寄せられていた。

春季キャンプからここまで巨人は開幕投手を非公表。その中で山崎は、開幕と同じ金曜日に合わせてオープン戦から登板を重ねていた。今季は実戦３試合、計９イニングで失点１の安定感。直近では６日のオリックス戦（京セラＤ）で先発し、最速１４８キロで４回２安打無失点、無四球の好投を見せていた。コンディション不良を訴えたのはそれ以降とみられ、計５試合が組み込まれている今週は登板を予定していなかった。

◆山崎以外の先発候補（☆は新加入）

【右投手】

⭐︎ウィットリー

⭐︎ハワード

⭐︎マタ

⭐︎則本昂大

田中将大

戸郷翔征

赤星優志

【左】

☆竹丸和幸

☆山城京平