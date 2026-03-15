もはや米マット最高峰の“顔”ともいえる人気を誇る日本人女子レスラーが、最新ゲームのプロモーションに登場。本人のゲーム内キャラクターも「再現度が高すぎる」とファンの間で話題となっている。

【画像】“再現度がえげつない”日本人女子のゲーム内ビジュアル

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。WWEの最新ゲームの宣伝を行った。

公開された写真では、世界的人気を誇るプロレスゲームの最新作『WWE 2K26』における自身のゲーム内キャラクターと、実際にゲームパッケージを手にしたイヨ本人の姿が並べられている。ゲーム画面に映るアバターは、煌びやかで複雑な入場コスチュームから凛とした佇まいまで、実物と遜色ない驚異的なクオリティで再現されており、近年のグラフィック技術の進化を如実に物語っている。

イヨはこの投稿に「The sky is the limit. WWE 2K26 is out now play as me and fly higher than the competition!!（可能性は無限大。WWE 2K26が発売されました。私を操作してプレイして、ライバルたちよりも高く飛びまくってね！！）」とメッセージを添え、自身の代名詞である空中殺法を武器にゲームの世界を席巻するよう呼びかけた。

この投稿に対し、ファンからは「イヨがパッケージを飾るべきだ」「今、世界最高のレスラー」「まじで一番楽しいキャラクターだよ！」「めっちゃ似てる」「次回は表紙だね」といった反響が寄せられている。

WWE最大の祭典「レッスル・マニア」の開催が間近に迫るなか、昨年も盟友リア・リプリーらと名勝負を繰り広げたイヨは今年の同大会への出場が危ぶまれている。それでも、「レッスルマニアへの出場はいつ発表される？」といった声や「（最新ゲームの）表紙を飾るべきだ」などのコメントが多く寄せられており、ユニバース（WWEファンの愛称）からの絶大な支持は健在のようだ。

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