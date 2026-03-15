「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

鯉にニューフェースだ。１３日に球団との育成契約締結が発表されたばかりの育成、デベルソン・アリア投手（２４）が１軍に合流して即登板。味方の失策もあって１点を失ったが、１回１安打で自責点は０で終えた。ジャパニーズドリームを夢見る左腕は「こうしたレベルで投げることができて本当に素晴らしい気分」と充実感を漂わせた。

１−６の九回に登板。内野安打と失策で１死二、三塁のピンチを招き、犠飛で失点するも最少失点で切り抜けた。大観衆の中での登板にも物おじせず「本当にたくさんの人がいてすごかった。いい雰囲気でした」と笑みをこぼした。

アリアは米大リーグ・ツインズ傘下の１Ａなどでプレーした後、昨年１０月にドミニカ共和国カープアカデミーからの練習生として来日。秋季キャンプや今年２月の春季キャンプでアピールを続けて、１３日に育成契約を勝ち取ったばかりだ。持ち味は最速１５４キロの直球と切れ味鋭いカーブ。この日も最速１５０キロをマークし「直球の力には自信がある」と力を込めた。

新井監督も「また次も見てみたいボールを投げていた」と評価し、今後も１軍に帯同する予定だ。チーム関係者からは投球がソフトバンクのモイネロに似ているという声が上がる中、「モイネロは素晴らしい投手なので、彼みたいになりたい」とアリア。貪欲にアピールを続け、支配下昇格もアリだと言わしめる。