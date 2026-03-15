「リビングに落ちていた、血のついた包丁。それまで『子どもがいれば幸せ』と言っていた母の異変に、14歳の僕は、僕がしっかりしなきゃというスイッチが入ったんです」。母親がうつ病とパニック障害を発症し、多感な学生時代にヤングケアラーとなった坂本拓さん（35）。過呼吸で倒れる母の手を握り、不安を聞き続ける日々。みずからも不眠や自傷行為に陥りながら、周囲にはいっさい助けを求めませんでした。「カッコいい母」のイメージを守るために、みずから殻に閉じこもり、社会から孤立することを選んだ少年の後悔と葛藤を追います。

【写真】「誰にも言えなかった」母を支えながら、一人で殻に閉じこもっていた高校時代の坂本さん（3枚目/全8枚）

「お母さんがいればいい」父不在の家庭で育った、強すぎる母子絆

── 坂本さんの幼少期は、どのような家庭環境だったのでしょうか。

坂本さん：母と4歳上の姉、祖母、そして僕の4人家族でした。僕と姉は父親が違い、実の父とは物心つく前に離婚していたので、ほぼ記憶にありません。母はシングルマザーとして子ども2人を養うため、バリバリと働くパワフルな人でした。つらい顔は見せず、父親役も担って愛情を注いでくれた。僕にとって母は絶対的な精神的支柱で、「お母さんがいれば生きていける」と心から信じていました。

幼少期の坂本さん

── その後、お母さんは何度か再婚されました。多感な時期に、家庭環境が変化したのですね。

坂本さん：はい。僕が小学生のころに再婚して数年で離婚、中学生のころにまた違う男性と再婚しました。母から「再婚しようと思う」と聞かされたときは「してほしくない。僕にはお父さんはいらない」とはっきり伝えました。でも、母一人での子育ては経済的にも精神的にも限界だったのでしょう。再婚相手を「お父さん」として受け入れなければならない生活は、正直に言って苦痛でした。

血のついた包丁と止まらない震え。14歳で直面した「母のSOS」

── 坂本さんが中学生のころにお母さんはうつ病と診断されていたけれど、知らされていたかったそうですね。

坂本さん：いつから病気になったのか…明確な境界線はありませんが、中2のときに決定的な事件がありました。ある日、母が義父と口論になり、リストカットをしたんです。様子を見に行くと、床には血のついた包丁が落ちていて、母が手首を止血していました。

幸い大事には至りませんでしたが、その日から母は別人のようになりました。仕事に行けなくなり、一日中家で寝ていることが増え、いつの間にか退職していました。それまで「子どもたちが私の幸せ」と言い切っていた母が、みずから命を絶とうとする。その事実は、14歳の僕にはあまりに重すぎる衝撃でした。でも、翌日以降も家族の誰もそのことに触れませんでした。答え合わせができないまま、家庭の中に重苦しい沈黙が流れることが多くなったんです。

過呼吸の母の手を握り、暗闇で相槌を打つ。自覚なき「情緒的ケア」の沼

── 突然そんなことが起きたら衝撃ですし、理由がわからないのはさらにつらいですね。

坂本さん：やっぱり、すごくショックでしたね。その事件の後に、母は何を考えてるんだろう、僕には何ができるんだろうと、ひたすら考えるようになりました。

── それから、坂本さんがひとりで「母のケア」を担うようになったのでしょうか。

坂本さん：はい。母は前より感情の波が激しくなったので、刺激しないよう、常にアンテナを張っていました。母は週に何度もパニックを起こし過呼吸になるのですが、そんなときは母の手を握り、目を見て一緒に深呼吸をする。落ち着くまでそばにいる。母がお金の不安をポロッと話し始めれば、リビングでずっと相槌を打ち続けました。

まだ中学生の僕が母のためにできることは、寄り添って話を聞くことだと思っていました。でも僕もいつも優しくできたわけじゃなくて、イラッとして聞けないときもありました。そういうときは自分の部屋にこもっていましたが、どうしても母のことが心配で気になってしまって。

それまで母から大事に育ててもらっていたので、母への恩返しとしてできる限りのことをしてあげようとしていました。当時は自分を犠牲にしてでも家族のケアをすることは当然だと思い込んでいたんですね。大人になってから、それは間違っていると気づきましたが。自覚はありませんでしたが今でいうヤングケアラーに当てはまっていて、僕のしていたことは「情緒的ケア」に分類されるようです。

精神的に不安定な母に関わるうち精神保健福祉士を目指すように

── それは大変でしたね…。お姉さんはどういう反応だったのでしょうか。

坂本さん：当時、高校生だった姉は具合の悪い母に向き合うことができず、距離を置いていました。僕は「お義父さんもお姉ちゃんも、余計なことをしてお母さんを不安定にさせるなよ」と憤りを感じていました。明るかった母がいなくなった寂しさを抱えながらも、「僕がお母さんを支える番だ」という意識が芽生え、共倒れしないためのスイッチが入ったんです。

無意識に髪を抜く自傷行為。誰にも言えず、二人きりで「社会から孤立」した確かな理由

── ケアを続けるなかで、坂本さん自身の心身にも異変が現れたそうですね。

坂本さん：無意識に髪の毛を1本1本抜いてしまう癖が出ました。大人になってから、それは自傷行為の一種だったのではと知人に指摘され、たしかにと。常に眠れず、母の立てる物音に怯える日々。学校の生活は二の次でした。それでも、陸上部で走っているときだけは、母のことを一瞬だけ忘れられました。

母から「お金がない」と常々言われていたから、中学卒業後の進路は、公立の工業高校に決めました。最短で就職できる道だと考えたんです。将来について、母に相談はできませんでした。

── 工業高校に進学。そしてある日、お母さんから「自分は精神疾患だ」と告げられたそうですね。

坂本さん：うつ病とパニック障害で近くのメンタルクリニックに通院していると言われました。病名以外、症状などの具体的なことは教えてくれなかったので、自分で調べたのですが、文章を読んでもよくわからない。関連して出てくるのは「自殺」などの強い言葉ばかりで、正しいうつ病の情報はキャッチできませんでした。

今思えば、母と一緒に病気を説明してくれる支援者がいれば、気持ちがもっと楽だっただろうなと思います。

── 当時、お姉さんは就職して家を出ており、お義父さんとも別居中。お母さんとふたり暮らしでした。過酷な状況にありながら、なぜ周囲には相談しなかったのでしょうか。

坂本さん：僕以上に母をうまくケアできる人はいない、波風を立てる「余計な存在」はいらない、と思い込んでいたんです。

それに、もうひとつ理由がありました。かつての母はバリバリ働いていて、友人からも「カッコいい」と言われる自慢の存在でした。そんな母が病気になった姿を、誰にも見せたくなかった。母のプライドを守るために、僕は殻に閉じこもることを選んだんです。

今振り返れば、外部の人に心を許すことができず、「家族のことは家族でしか解決できない」という強固な思いがありました。それが壁になって、僕と母は社会から切り離されてしまったんだと思います。

大人になって、あのころの僕たちは「社会から孤立していた」のだと気づきました。当時はそうするしかありませんでしたが、今は思います。母のためにも、自分のためにも、もう少し他者を頼ればよかった。そんな後悔の念はあります。

…

家族を愛しているからこそ、誰にも言えない。その「優しすぎるプライド」が、時に支援を阻む最強の壁になります。

あなたの周りで「うちは普通だよ」と笑っているその人は、もしかしたら、かつての坂本さんのように独りで殻の中にいるのかもしれません。誰かを守りたいと願う強い想いが、自分と愛する人を社会から切り離してしまう。この「愛ゆえの孤立」を、私たちはどう解きほぐせばいいのでしょうか。

取材・文：小新井知子 写真：坂本 拓