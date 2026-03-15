「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

広島は昨季のセ・リーグ王者・阪神に完敗。先発の高は先頭打者弾を許し、三回にも２号２ランを浴び５回４安打３失点で降板した。七回に登板した守護神候補・島内は先頭から４連打を浴びるなど１回４安打３失点。不安を残したように見えたが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「心配しなくてもいい」という。

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島内の状態が気がかりに映るが、そんなに心配しなくてもいいと思う。この日は変化球でストライクが取れずに直球が全部高いから打たれたが、１５２キロ出ているし、球威はある。島内がいい時は直球で追い込んでフォークで三振が取れるパターン。球そのものはいいから、あとは細かな制球が求められる。そこは長年の経験で開幕までに合わせてくるだろう。

先発した高にしても、本塁打を２本打たれてしまったが、直球系も走り出していたし、内角も突けていた。細かい制球に課題があり、ストライクとボールがはっきりしているから打たれているが、球自体には力があるから先発として面白い存在になる可能性は秘めている。

育成のアリアはストライクを取る制球力はあると感じた。だから四球で自滅していくようなタイプではない。球威がもう少しほしい印象を受けたが、フィールディングもそつなくこなしている。以前在籍したフランスアを思い出させる風貌で、慣れていけば普通に１軍でも通用するのではないかと思った。