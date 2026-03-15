9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と笘篠賢治氏が、巨人・則本昂大について言及した。

則本は楽天の最後の2年はリリーフを務めたが、今季から移籍した巨人では再び先発に挑戦する。坂口氏は「先発に戻るということで、昨年まではリリーフの期間がしばらくあったので、1イニングで出力を出すということは、彼はすごいそっちにシフトしてきた投手。また若い時にやっていた先発の出力、長いイニングを投げるための出力に戻す最中。探っているところだと思うんですね」と指摘し、「うまく噛み合ってくれば、もう少し球のキレ、本来の姿に戻ってくると思います。もう1回戻す作業というところだと思います」と続けた。

笘篠氏は「開幕までまだ時間がありますから、残り2週間くらいになってきたら、本番モードですよね。今はまだ試せている段階だと思いますから、投げてその日の投球を自分なりに研究して、コーチ人と話し合って、また次へという段階だと思いますから、ちゃんと調整してくれると思いますよね。しっかりと先発として回ってくれると思いますね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』