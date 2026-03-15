鈴木誠也が試合前会見に臨み「どのチームとやるのもすごく楽しみ」

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。試合前、会見に臨んだ鈴木誠也外野手は「どのチームがきても自分たちの野球をやるだけ。どのチームとやるのもすごく楽しみ」と思いを語った。

前回大会は怪我のため出場は叶わなかったが、今大会はここまで3試合で打率.333、2本塁打、5打点、OPS1.571と打線を牽引する。「今回は怪我なく出場できてうれしく思っている。優勝できるチャンスがあるので、全力で頑張りたい」と気持ちを高めた。

外野のポジションについても「昨季、センターとかレフトとか守らせてもらったというのはあるので、不安はありましたけど、監督が言うのであればやるという気持ちでWBCに参加している。監督の期待に応えられるようにやりたいなと思っています」と頼もしかった。

侍ジャパンがベネズエラに勝利した場合は、16日（同17日）にイタリアと決勝進出をかけて戦うこととなる。（Full-Count編集部）