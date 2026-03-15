杉本裕太郎が誓う11年目のキャリアハイ

オリックスの杉本裕太郎外野手が、「白球にぶつける」をテーマに11年目のシーズンに向かう。昨季限りで、喜びや悔しさを分かち合った盟友4人が相次いで現役を引退。危機感を抱きながらも、11年目でのキャリアハイを目指す。

「これだけ仲の良い人が引退していったので、危機感の方が強いですね。その人たちの分まで（頑張る）というのはおこがましいので、1年でも長くやれるよう悔いのないようにやりたいと思います」と、杉本が表情を引き締めた。

昨シーズン終了後、オリックスでともにプレーした福田周平外野手、近藤大亮投手（巨人）、後藤駿太外野手（中日）、山足達也内野手（広島）が、ファンに惜しまれながらも現役生活を終えた。

1991年生まれの杉本（2015年ドラフト10位）と近藤（2015年同2位）が最年長で、1歳下の福田（2017年同3位）、ともに1993年生まれの後藤（2010年同1位）と山足（2017年同8位）が続く。後藤を除いた4人は社会人野球出身。年齢が近いことから仲も良く、Aクラス入りもままならなかった低迷期、2021年からのリーグ3連覇、26年ぶりの日本一を支えた。

2025年シーズンを終えた時点で、現役を続けているのは杉本だけになった。ドラフト会議では支配下選手として指名された88人のうち、87番目に指名された。「こんなレベルなら指名してもらえないと思っていたんで、幸運でした」と振り返る。

エリートで入団したわけでもない杉本が、2021年に32本塁打を放って本塁打王のタイトルを獲得し開花したのは、研究熱心さもさることながら、気の合う仲間たちの叱咤激励が支えになったのは間違いない。

後藤は台湾の中信兄弟の打撃コーチ、山足は社会人野球エイジェックのコーチに就任。近藤はオリックスに戻り、チーム付の広報担当に就任し、福田も新たな道を進もうとしている。「みんな人間性のいいヤツばっかりなので、（引退後のことは）全然、心配していませんでした。すぐに仕事がくるのは、やっぱりすごいなと思いました」と、4人が歩む第2の野球人生を喜んだ。

今季のテーマに「白球にぶつける」を掲げる。「現役で野球を続けさせてもらえるのは、すごく幸せなこと。それをかみしめ、キャリアハイを目指します」。通算100号にあと1本としており「オリックスファンのいる京セラで打ちたいと思います」と力強く宣言。開幕カードの楽天戦で祝砲を放ち、チームを勢いづかせてみせる。（北野正樹 / Masaki Kitano）