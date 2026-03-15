米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」でヴォルデモート役を演じるキャストをめぐり、オンラインでは様々な噂が飛び交っている。そのうちの一人として名前が挙がっているのが、（MCU）のヴィジョン役でおなじみのポール・ベタニーだ。

当初ヴォルデモート役の有力候補は（2023）が有力とされてきたが、本人が。ファンの考察は振り出しに戻り、次なる有力候補としてベタニーが浮上していた。

そんななか、ベタニーは米にて「その件について、僕は何も聞いていません」とヴォルデモート役を演じる可能性を否定した。

「僕はあのIP（『ハリー・ポッター』シリーズ）の大ファンですし、HBOの大ファンでもあります。でも、この件で誰からも連絡は来ていません。」

ベタニーはMCUのヴィジョン役で知られるほか、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）のドライデン・ヴォス役や「マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボマー」（2017）のテッド・カジンスキー役など、ダークな役柄にも取り組んできた。その実績からヴォルデモート役に適任と考えられていたが、現時点で出演の可能性はなさそうだ。

ドラマ版は原作小説をシーズンごとに1巻ずつ描く計画。シーズン1は『賢者の石』にあたるため、ヴォルデモートの肉体はまだ不完全な状態のはずだ。映画版の『賢者の石』（2001）ではリチャード・ブレマーがヴォルデモートの“顔”と“声”のみを演じ、『炎のゴブレット』（2005）以降レイフ・ファインズが同役を務めた。ドラマ版ではどのようなキャスティングになるか、続報が待たれる。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は現在撮影中。2027年初頭に米HBOおよびHBO Maxで放送・配信予定。

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