準々決勝・ベネズエラ戦の先発メンバーが発表された

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平は「1番・指名打者」で出場。2番には佐藤輝明内野手が起用され、近藤健介外野手がスタメンから外れた。

勝てば6大会連続のベスト4進出が決まる大一番。井端弘和監督は、1次ラウンド3試合でスタメン起用した近藤を外し、佐藤を起用した。近藤は1次ラウンド3試合で12打数無安打と不振。ベネズエラとの準々決勝はベンチから出番を待つ。

1次ラウンド最終戦のチェコ戦を欠場した大谷翔平は“定位置”の1番に戻り、鈴木誠也外野手は「3番・中堅」で出場する。侍ジャパン打線のカギを握る大谷は1次ラウンド3試合に出場し、9打数5安打の打率.556、2本塁打、6打点。OPS2.026をマークしていた。

山本由伸投手（ドジャース）が先発マウンドに上がる。6日の1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦では3回途中無安打無失点。2奪三振3四球だった。準々決勝の球数制限は80球。昨年のワールドシリーズMVP男には1イニングでも長い投球が期待される。

ベネズエラはロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）、ルイス・アラエス内野手（ジャイアンツ）らを擁するスター軍団だ。左腕のレンジャー・スアレス（レッドソックス）が先発する。1次ラウンド・オランダ戦では2回3安打1失点で勝利投手となっている。

侍ジャパンのスタメンは以下の通り。

【侍ジャパン】

1 指 大谷翔平

2 右 佐藤輝明

3 中 鈴木誠也

4 左 吉田正尚

5 三 岡本和真

6 一 村上宗隆

7 二 牧秀悟

8 遊 源田壮亮

9 捕 若月健矢

投 山本由伸（Full-Count編集部）