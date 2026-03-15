【Jリーグ国立DAYを行く】聖地を支配した“緑の規律”。東京V、浦和を封じた「組織の美学」

Jリーグが近年力を入れている「国立DAY」は、日本サッカーの聖地である国立競技場を舞台に、リーグ全体を盛り上げる「プレミアムな試合体験」を創出するプロジェクトだ。

単なる一試合を超えたエンターテインメント性と、圧倒的な集客力を背景に、クラブのブランド価値を高める絶好の機会となっている。

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(写真=ピッチコミュニケーションズ)

2026年3月14日。その「国立DAY」の主役となったのは、かつて日本サッカー界を牽引した「オリジナル10」の2チーム、東京ヴェルディと浦和レッズだった。

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節で相まみれた東京ヴェルディと浦和レッズ。Jリーグの黎明期を彩った「オリジナル10」同士の激突が聖地・国立で行われることは、両クラブにとって自らの矜持を世に知らしめる機会でもあった。

最初に明快な意志を示したのは東京ヴェルディだ。城福浩監督が構築した「組織の規律」と「3-4-2-1」の布陣は、マチェイ・スコルジャ監督率いる浦和の「4-2-3-1」を窒息させるために精密に設計されていた。

東京Vの守備ラインは統率の取れた動きで、ボールホルダーへの驚異的な寄せの速さを見せた。キャプテンの森田晃樹が心臓部としてラインの間隔を微調整し、齋藤功佑らが連動して浦和のビルドアップを寸断する。浦和はボールを保持こそすれ、統率された緑の壁を前に、ペナルティエリア（PA）内への侵入ルートを見失っていた。

均衡が破れたのは14分である。東京Vは敵陣右サイドの高い位置での連動プレスからボールを強奪。素早く右サイドから中央へ鋭いクロスを供給すると、そこに待っていたのは染野唯月。完璧なタイミングで合わせた一撃がネットを揺らし、国立の空気を一気に塗り替えた。

反撃を試みる浦和は29分、金子拓郎が個の力でシュートまで持ち込むが、枠を捉えるには至らない。前半終了間際の45分、46分と、浦和はクロスから決定機を創出し、ようやくPA内へと侵入するが、守護神マテウスが立ちはだかる。46分の至近距離からのシュートを正面で仕留めたマテウスの落ち着きは、東京Vの戦術的優位を精神面でも支えていた。

後半、スコルジャ監督は即座に動いた。柴戸海を下げ、オナイウ阿道を投入。さらに後半19分には「至宝」中島翔哉をピッチに送り出し、個のひらめきによってリズムを変えにかかったが、城福監督も山見大登と福田湧矢を投入し、前線からの規律あるプレスを再充填して対抗した。

浦和の個が放つ閃光を組織としての「個の封殺」で凌ぎきった東京V。スコアボードに刻まれた1-0という数字以上に、この日の勝利が内包する意味は重い。

(写真=ピッチコミュニケーションズ)

采配の妙においても、城福監督のリアリズムがスコルジャ監督の修正力を上回った。浦和の強力な個を、単なる精神論ではなく、論理的な距離感と規律で無力化した東京Vの戦いぶりは、J1の列強と渡り合うための確固たるアイデンティティを証明してみせた。

43,725人の前で果たした「ホーム・国立」での凱歌。それは、かつての栄光を懐かしむための感傷ではない。Jリーグ現役最年長監督である城福浩監督が植え付けた美学が、聖地・国立でも花を咲かせた瞬間でもあった。

文=スポーツソウル日本版編集部



