◆ＷＢＣ 準々決勝 イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、準々決勝でプエルトリコに快勝し、史上初のベスト４進出を決めた。１６日の準決勝（日本時間１７日）では日本―ベネズエラの勝者と対戦する。

イタリアのベスト４進出は史上初。ベンチには「エスプレッソマシン」が設置されており、ホームランを放った選手がエスプレッソを飲むセレブレーションが注目されている。

サッカーＷ杯で４度の優勝を誇るサッカー大国であったが、近年は２０１０、１４年Ｗ杯がグループリーグ敗退、１８、２２年が予選敗退と低迷気味。今年開催されるＷ杯の出場も決定していない状況だ。

ＳＮＳでは早朝から観戦したファンが「イタリアどうしちゃったん…？本当にサッカー諦めて野球とラグビーの国になっちゃったん？」「イタリアはサッカーじゃなく野球の国だったのか」「イタリアの攻撃がハンパねぇ もうサッカー大国じゃなくて野球大国だわ」「イタリアってこんなに野球強いの？」「やはり、イタリアはダークホース！？」「いつこんなに強くなった。サッカーよりつよいじゃねぇかよｗ」と猛烈な快進撃に驚きの声を挙げていた。

イタリアは初回、先頭打者弾を浴びて先制を許すも、直後の裏の攻撃で打線がつながり一挙４得点を奪って逆転。２回にも押し出し死球で１点を許したが、４−２の４回には２本の適時二塁打で再び４点を入れてリードを保った。

しかし、８回には暴投なども絡みプエルトリコに４点を追加されて詰め寄られたが、なんとか逃げ切って快挙を達成した。