「ＷＢＣ・準々決勝、イタリア代表８−６プエルトリコ代表」（１４日、ヒューストン）

イタリアが強敵のプエルトリコを逆転勝ちで下し、史上初めてベスト４に駒を進めた。１次リーグから５戦全勝と破竹の快進撃を続ける同国は、なぜこんなに強くなったのだろうか。

ＷＢＣには６大会連続出場を決めているが、２００６年、０９年は１次リーグ敗退。１３年は初めて２次リーグに進出したが、１７年は１次リーグ敗退。前回２３年大会では準々決勝で日本に３−９で敗れたものの、初めてベスト８に駒を進めた。

五輪には過去４度出場。９２年のバルセロナが７位、９６年のアトランタが６位、００年のシドニーが７位、０４年のアテネが８位。０８年の北京、２１年の東京では予選敗退となっている。

イタリアがベスト４に進出できた理由のひとつとして挙げられるのが、選手の選考基準。五輪では２つの国籍を持つ選手は自身の意思によってどちらの国で出場するかを選択できる。一方、ＷＢＣにおいては国籍にとどまらず、自身の出生地、両親の出生地、国籍等により、出場国を選ぶことができるようになっている。

イタリア代表を見れば、主戦でメジャー通算１０９勝のアーロン・ノラ投手（フィリーズ）、主軸でメジャー通算７０本塁打のビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）、昨年８本塁打のカイル・ティール捕手（ホワイトソックス）などがアメリカ国籍ながら、イタリア代表に名を連ねている。

イタリアは初戦のブラジル戦でノーリの２打席連続本塁打を含む３本塁打などで８−０と快勝発進。２戦目のイギリス戦は初回に２点の先制を許しながら、三回にフィッシャー、ドラツィオのソロで同点に追いつくと、その後も攻撃の手を緩めず７−４で逆転勝ち。史上最強と称されるアメリカ戦ではティールの先制ソロなど打線爆発で８点の大量リードを奪った。最終的に２点差まで迫られたものの、大国から大金星を挙げた。最終戦のメキシコ戦でもパスカンティーノが３本塁打を放ち、ノラが５回４安打無失点の好投を見せるなど９−１で圧勝し、堂々の４連勝でＢ組１位通過を決めた。

準決勝では日本−ベネズエラの勝者と対戦することになるが、打線はここまでの５試合で５０安打、３８得点、１２本塁打と爆発的な力を発揮しており、決して侮ることのできない存在だ。（デイリースポーツ・鈴木健一）