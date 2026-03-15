M-1王者たくろう、やすともと心斎橋で本気の買い物 東京進出に備え…赤木はともこの実用アイテム購入
『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、きょう15日放送のテレビ大阪『やすとものどこいこ!?』（毎週日曜 後3：00）に出演する。
【場面カット】本気モード…やすとも＆たくろう、心斎橋で買い物
海原やすよ ともこがお連れさん（ゲスト）と一緒に買い物を楽しむ番組。たくろうの2人は初登場となり、恒例の財布チェックを実施。綺麗好きなのに中身がぐちゃぐちゃという、きむらの財布には、思い出深い手書きの領収書が入っていた。M-1優勝後にもらったという、この領収書にまつわる温かいエピソードが語られる。
たくろうは4月から東京進出が決まっており、新生活に備え、心斎橋パルコの「ハンズ」でショッピング。赤木はともこが実際に使っているという洗濯グッズを、最近美容に目覚めたきむらはやすよとともこに美容情報を教えてもらいながら、フェイスマスクを購入する。
さらに、移動が増えたたくろうの2人は、首にフィットするネックピローやおしゃれなキャリーバッグを探す。便利なキャスター付きバッグを見つけた場面では、やすよがまさかの新ネタ（？）を披露する場面も…。
また、新生活に欠かせない“素敵な香り”を求めて、イタリア・フィレンツェ発のルームフレグランスブランド「Dr. Vranjes」へ。憧れの人が愛用していると噂のディフューザーを見つけたきむらのテンションが上がる。
さらに毎朝そばを食べるという赤木のために、おいしい出汁探しも行う。果たして、東京での新生活を彩るアイテムは見つけられたのか。
【場面カット】本気モード…やすとも＆たくろう、心斎橋で買い物
海原やすよ ともこがお連れさん（ゲスト）と一緒に買い物を楽しむ番組。たくろうの2人は初登場となり、恒例の財布チェックを実施。綺麗好きなのに中身がぐちゃぐちゃという、きむらの財布には、思い出深い手書きの領収書が入っていた。M-1優勝後にもらったという、この領収書にまつわる温かいエピソードが語られる。
さらに、移動が増えたたくろうの2人は、首にフィットするネックピローやおしゃれなキャリーバッグを探す。便利なキャスター付きバッグを見つけた場面では、やすよがまさかの新ネタ（？）を披露する場面も…。
また、新生活に欠かせない“素敵な香り”を求めて、イタリア・フィレンツェ発のルームフレグランスブランド「Dr. Vranjes」へ。憧れの人が愛用していると噂のディフューザーを見つけたきむらのテンションが上がる。
さらに毎朝そばを食べるという赤木のために、おいしい出汁探しも行う。果たして、東京での新生活を彩るアイテムは見つけられたのか。