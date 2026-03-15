＜卒園ハイにご注意！＞涙の卒園式から一転！？ボスママがルール違反⇒暴走しはじめ…【第1話まんが】
みなさんは、「卒園ハイ」と聞いて思い当たることはありますか？ 私はユウコ。この春、長男が幼稚園を卒園し、入れ替わりで次男が入園しました。この幼稚園は行事にとても力を入れているので、子どもたちは一年を通して退屈知らずですが、準備に追われる先生方や、各係の保護者たちは本当に大変です（笑）。運動会係、発表会の衣装係、小道具係、遠足引率のボランティア、読み聞かせ当番、などなど。長男が年長さんだった年は、私は他のふたりのママ友と一緒に学級委員を担当していました。仕事内容は、クラス内のアナウンスや、運動会の景品のチェック、懇親会の段取りなどさまざま。忙しかったけれど、とても充実した日々でした。3月には涙、涙の卒園式を終え、新しい春がはじまったのですが……。
学級委員は3人で担当し、誰かがリーダーというわけではなく、協力しながらなんとか1年間を乗り切りました。卒園式では、保護者たちがあちこちで思い出話をしていて、にぎやかな雰囲気でした。きょうだいで通園していたため、長年幼稚園にお世話になっていたママもいました。
感動的な卒園式が終わり、ようやく肩の荷がおりた頃、犬飼さんからラインが届きました。「ちょっと早いけど、5月あたりに同窓会しない？」という内容でした。ママたちとのつながりがなくなってしまって寂しかったので、そのお誘いがとても嬉しかったです。
犬飼さんはちょっと強引なボスママですが、決して感じの悪い人ではありません。
ノリが良く、明るいムードメーカーで、クラスの保護者からも好かれていました。
子どもが3人この園に通っていたので、幼稚園のことなら誰よりも詳しくて、天性のリーダーシップでクラスをまとめてくれるタイプです。
楽しいことにはまっしぐらな性格で、園外でのバーベキューを企画してくれたりと、行動力があります。
そんな犬飼さんですが、今回は彼女のひと言から、不穏な空気が感じられるようになりました。
実はこの提案は、ルール違反なのです。私はいったいどうしたらよいのでしょうか。
原案・ママスタ 編集・横内みか
学級委員は3人で担当し、誰かがリーダーというわけではなく、協力しながらなんとか1年間を乗り切りました。卒園式では、保護者たちがあちこちで思い出話をしていて、にぎやかな雰囲気でした。きょうだいで通園していたため、長年幼稚園にお世話になっていたママもいました。
感動的な卒園式が終わり、ようやく肩の荷がおりた頃、犬飼さんからラインが届きました。「ちょっと早いけど、5月あたりに同窓会しない？」という内容でした。ママたちとのつながりがなくなってしまって寂しかったので、そのお誘いがとても嬉しかったです。
犬飼さんはちょっと強引なボスママですが、決して感じの悪い人ではありません。
ノリが良く、明るいムードメーカーで、クラスの保護者からも好かれていました。
子どもが3人この園に通っていたので、幼稚園のことなら誰よりも詳しくて、天性のリーダーシップでクラスをまとめてくれるタイプです。
楽しいことにはまっしぐらな性格で、園外でのバーベキューを企画してくれたりと、行動力があります。
そんな犬飼さんですが、今回は彼女のひと言から、不穏な空気が感じられるようになりました。
実はこの提案は、ルール違反なのです。私はいったいどうしたらよいのでしょうか。
原案・ママスタ 編集・横内みか