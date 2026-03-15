奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が15日までに自身の公式X（旧ツイッター）を更新。預金残高をのぞき見されたことを明かした。

「さっきATMでお金を下ろしていたら後ろで40代ぐらいの男から『政治家なのに残高少ないな稼いでると思ったけど君人気ないもんね』と急に言われた」と預金残高をのぞき見られたことを告白。「前までなら喧嘩になっていたけどこんな人間と同レベルになりたくないから一礼だけして去った。人の残高を除き見するとか本当に気持ちが悪かった」と投稿。

続く投稿では「振り向いたら距離感バグってるぐらい密着していて服装も汚かったし本当に常識がない感じでした。怒りよりも何をされるか分からないから恐怖が勝りました」とつづった。

昨年7月の奈良市議選（定数39）に無所属で初出馬して初当選を果たしたへずま氏は、55人が立候補した同選挙で、奈良公園でのシカの保護活動や大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設反対をアピール。交流サイト（SNS）での高い知名度を生かして、全体で3番目に多い8320票を集めて当選した。