【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＢ組２位の米国が５―３でＡ組１位のカナダを退け、３大会連続の準決勝進出を決めた。

Ｄ組１位のドミニカ共和国はＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで下し、優勝した２０１３年大会以来の４強入り。Ｃ組１位の日本は同日、試合会場などで練習を行い、Ｄ組２位のベネズエラと対戦する１４日（日本時間１５日）の準々決勝に備えた。

「負けたら終わり」「総力戦」

侍ジャパンの井端監督にどんな選手の質問をしても、すぐにその特徴を答えてくれる。選手をよく知る指揮官である。

就任当初は自宅の一室の前方にテレビモニターを２台、後方に１台置いて試合をチェック。昨季はさらに１台増やしたという。移動の時はスマートフォンを駆使し、見逃した場合はテレビの夜のスポーツ番組を頼った。「選んだからには信頼するだけ」と言い切るだけの準備は尽くしてきた。

準々決勝からはノックアウト方式で、「負けたら終わり。総力戦」と強調する。自信を持って選んだ３０人の力が試される。連覇に向けた大きな関門が、ベネズエラ戦だ。大リーグの強打者がそろう打線は迫力十分。大事な一戦の先発を山本（ドジャース）に託す。「先のことを考えず、一回一回、一人一人いってほしい」。準々決勝の球数制限は８０球。２番手以降の投手を惜しみなくつぎ込んでいく考えだ。

相手先発は左腕のＲ・スアレス（レッドソックス）が予想される。昨季はポストシーズンで大谷（ドジャース）を苦しめた難敵だ。印象を聞かれた井端監督は「両サイドに投げ分けるピッチャー。右打者にはチェンジアップ系（沈む球）が多い。全ての球を追いかけるのではなく、狙い球を絞っていけたら」とすらすらと語った。もちろん、チェック済みだ。大リーグで実績十分の投手をどう攻略するかが、ポイントとなる。

実力伯仲で、タフな試合が予想される。指揮官の一つの作戦、一つの判断が試合の流れを左右しかねない。井端監督の戦いぶりを見届けたい。（米フロリダ州マイアミ 林宏和）