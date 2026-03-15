広瀬すず、“特別な着物”まとい『日本アカデミー賞』受賞を報告「とっっっても素敵なお着物を、、！」
俳優の広瀬すず（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。日本映画界最大の祭典『第49回 日本アカデミー賞』授賞式で着用した“特別な着物”姿を披露した。
【写真】「きれいすぎます」“特別な着物”を披露した広瀬すず
広瀬は「讃え合う、映画愛に満ち溢れた空間を思う存分浴びまして、とても幸せな時間でした」と報告し、賞状を手にした着物姿をアップ。「遠い山なみの光チームの皆さまが待っていてくれて、、」とスタッフらとの集合ショットも公開した。
投稿では、「胸がぎゅっと、ぽっかぽかに。出会えて良かったみなさま。この作品に携わっている全ての方々に、心から感謝です」と素直な気持ちをつづり、「遠い山なみの光では他にも沢山賞をいただきました。これからも、マイペースに楽しみながら、お芝居に懸命に向き合い続けていけたらな、と。頑張ります」と決意をつづった。
続けて「今回の日本アカデミー賞ではとっっっても素敵なお着物を、、！」と桜の花びらがあしらわれた優美な白い着物を紹介。ルイ・ヴィトンのアクセサリーをアレンジして帯に入れ、「裏には特別な、、」と“すず”と記されていたことを明かした。
この投稿にファンからは、「受賞おめでとう」「お着物姿きれいすぎます」「どこから見てもキレイ」「とても美しいです」「これからも応援してます」など、お祝いの声を中心に多くの反響が寄せられている。
【写真】「きれいすぎます」“特別な着物”を披露した広瀬すず
広瀬は「讃え合う、映画愛に満ち溢れた空間を思う存分浴びまして、とても幸せな時間でした」と報告し、賞状を手にした着物姿をアップ。「遠い山なみの光チームの皆さまが待っていてくれて、、」とスタッフらとの集合ショットも公開した。
続けて「今回の日本アカデミー賞ではとっっっても素敵なお着物を、、！」と桜の花びらがあしらわれた優美な白い着物を紹介。ルイ・ヴィトンのアクセサリーをアレンジして帯に入れ、「裏には特別な、、」と“すず”と記されていたことを明かした。
この投稿にファンからは、「受賞おめでとう」「お着物姿きれいすぎます」「どこから見てもキレイ」「とても美しいです」「これからも応援してます」など、お祝いの声を中心に多くの反響が寄せられている。