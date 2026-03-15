「アンナチュラル」「MIU404」手掛けた新井順子P、リアリティーショー初プロデュース 初対面の8人が3週間の共同生活【奇跡の5分間】
【モデルプレス＝2026/03/15】TBSでは3月16日、18日、20日、23日、26日、27日の全6夜で『奇跡の5分間』〜1曲に夢を託すリアリティショーを放送する。
【写真】満島ひかり、段ボール持って「ラストマイル」受賞祝福
本番組は、自分1人の力では叶えられない夢を持った初対面の8人が、3週間の共同生活を送りながら2チームに分かれて課題に挑み、優秀な結果を残したチームの夢を番組が叶えるリアルバラエティショー。年齢や職業、そして叶えたい夢もバラバラの8人が今回取り組む課題は、バンドを結成して3週間後にライブを行うこと。ライブの観客100人の心をより動かしたチームの夢を番組が叶える。それぞれが叶えたい夢とはどんなものなのか。そして、8人はどんな3週間を過ごし、ライブに挑むのか。夢を叶えるために奮闘する8人を、斎藤工、くっきー！（野性爆弾）、田村真子TBSアナウンサーが見守る。
本番組をプロデュースするのは新井順子。2024年に公開しヒットした映画「ラストマイル」や、ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』など、数々の人気ドラマを手がけてきた新井がリアリティショーを初めてプロデュース。濃厚な人間ドラマに定評のある新井。本番組ではどのような人間模様が描かれるのか。
『奇跡の5分間』第1回の放送は3月16日（月）深夜2時5分から放送される。（modelpress編集部）
3月16日（月）深夜2：05〜2：35（※一部地域をのぞく）
3月18日（水）深夜2：05〜2：35（※一部地域をのぞく）
3月20日（金・祝）深夜2：35〜3：05（※一部地域をのぞく）
3月23日（月）深夜1：35〜2：05（※一部地域をのぞく）
3月26日（木）深夜2：05〜2：35（※一部地域をのぞく）
3月27日（金）深夜2：35〜3：05（※一部地域をのぞく）
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◆「奇跡の5分間」自分の限界を超えて夢を掴むまでのリアリティショー
本番組は、自分1人の力では叶えられない夢を持った初対面の8人が、3週間の共同生活を送りながら2チームに分かれて課題に挑み、優秀な結果を残したチームの夢を番組が叶えるリアルバラエティショー。年齢や職業、そして叶えたい夢もバラバラの8人が今回取り組む課題は、バンドを結成して3週間後にライブを行うこと。ライブの観客100人の心をより動かしたチームの夢を番組が叶える。それぞれが叶えたい夢とはどんなものなのか。そして、8人はどんな3週間を過ごし、ライブに挑むのか。夢を叶えるために奮闘する8人を、斎藤工、くっきー！（野性爆弾）、田村真子TBSアナウンサーが見守る。
◆新井順子プロデューサーがリアリティショーを初プロデュース
本番組をプロデュースするのは新井順子。2024年に公開しヒットした映画「ラストマイル」や、ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』など、数々の人気ドラマを手がけてきた新井がリアリティショーを初めてプロデュース。濃厚な人間ドラマに定評のある新井。本番組ではどのような人間模様が描かれるのか。
『奇跡の5分間』第1回の放送は3月16日（月）深夜2時5分から放送される。（modelpress編集部）
◆「奇跡の5分間」〜1曲に夢を託すリアリティショー放送日時
3月16日（月）深夜2：05〜2：35（※一部地域をのぞく）
3月18日（水）深夜2：05〜2：35（※一部地域をのぞく）
3月20日（金・祝）深夜2：35〜3：05（※一部地域をのぞく）
3月23日（月）深夜1：35〜2：05（※一部地域をのぞく）
3月26日（木）深夜2：05〜2：35（※一部地域をのぞく）
3月27日（金）深夜2：35〜3：05（※一部地域をのぞく）
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