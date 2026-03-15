◆オープン戦 巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）

日本ハムは１４日、巨人とのオープン戦（東京Ｄ）に８―１と完勝した。先発した細野晴希投手（２４）は、６回途中５安打１失点、７奪三振の好投。いずれも２死から与えた２四球を反省点に挙げたが、最速１５１キロの真っすぐにカットボール、スライダーなどの変化球も決まり、内野安打での１点に抑えた。新庄剛志監督（５４）も手放しで絶賛。残り２枠を争う開幕ローテ入りへ、大きく前進した。

ベンチに下がった細野は、汗をぬぐい苦笑いを見せた。６回１死、最高のアウトロー真っすぐでキャベッジを見逃しの３球三振。２死だったが思わず、ベンチに戻りかけたほど会心の投球だった。しかし、続く岸田を歩かせるなど、球数が１００球を超えたところで降板となった。それでも、５回２／３を５安打１失点、７奪三振の好投。「５、６回はちょっと課題が残ったかなと思うんですど、そこまでいい力感で投げられた」と振り返った。

真っすぐが走っていても、頼り切ることはなかった。変化球でカウントを整え「（変化球は）平均点、最低限ぐらい。ボール先行したときの変化球は、結構ストライクゾーンに投げられているので、信頼度は上がってます」。不利なカウントで真っすぐが多かった昨季との変化に、「去年の最後の方からちょっと気づき始めて。ボール先行になって、変化球意外とストライク入るなって。それが今年も継続してできている」と成長にうなずいた。

新庄監督も「細野くんもいいピッチャーになりましたね。コントロール悪い、で入ってきて、いろいろ工夫してトレーニングして、そういうイメージ全くない。２ボールからでもカットボール、スライダーで打ってこようとするバッターの裏をかいて、ストライク取って」と絶賛だ。この日の投球で開幕５、６戦目のロッテ戦（エスコン）先発へ、大きく前進した。「いい緊張感でできている」と細野。自身初の開幕ローテから、飛躍の３年目につなげていく。