◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ２連覇を目指す侍ジャパンが１４日（日本時間１５日午前１０時８分開始予定）、準々決勝のベネズエラ戦を迎える。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は１次ラウンドと同じく「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドにはエースのドジャース・山本由伸投手（２７）が上がる。

いよいよ、負けたら終戦のヒリヒリした戦いが、米マイアミでスタートする。大谷は１次ラウンドで、６日の初戦・台湾戦では両軍無得点の２回に先制の満塁本塁打。チームを勢いづけると、７日の韓国戦でも２試合連発のソロ。８日のオーストラリア戦は快音が響かず、１位突破が決まっていた１０日のチェコ戦は欠場したが、１次ラウンド３試合では９打数５安打の打率５割５分６厘、２本塁打、６打点と圧巻の成績を残した。

アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）、ペレス（ロイヤルズ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）、スアレス（レッズ）ら打線にはメジャーでも屈指のスター選手が並ぶベネズエラ。１次ラウンドＤ組ではドミニカ共和国には５―７で敗れたが、２位通過した。先発のマウンドには、昨年の地区シリーズで大谷を３打数無安打に封じ、２年連続で１２勝を挙げている左腕のスアレス（フィリーズ）が上がる。メジャートップクラスの選手が集結したハイレベルな戦いになることは間違いない。

大谷は米マイアミのローンデポパークでは２３年ＷＢＣで準決勝、決勝を戦い優勝を経験。準決勝・メキシコ戦では１点を追う９回先頭で二塁打を放って「カモーン！」と絶叫し、村上（当時ヤクルト）の逆転サヨナラ打につなげた。決勝の米国戦では「３番・指名打者」でスタメン出場しながら、１点リードの９回に登板。２死走者なしで最後は当時同僚だったトラウト（エンゼルス）から空振り三振を奪って胴上げ投手になり、大谷伝説の新たな１頁となった。

２４年９月１９日には、３本塁打を放つなど６打数６安打、１０打点、２盗塁の大暴れ。メジャー史上初の「５０―５０」（５０本塁打＆５０盗塁）を達成しただけでなく「５１―５１」まで数字を伸ばし、自身初のポストシーズン進出も決めた。エ軍時代から同球場では１０試合に出場したが、９試合連続安打中で、通算４１打数１６安打の打率３割９分で６本塁打、１６打点をマーク。昨年５月に本塁打を放った際には「本当にいい思い出が多い。２４年（５０―５０達成）もそうでしたし、ＷＢＣも含めて、本当に好きな球場のひとつ」と口にしていた。

準々決勝へは「（ベネズエラは）ラインアップ、ピッチャー、ブルペン含めてレベルは高いと思う。自分自身は対戦したピッチャーが出てくることもあると思うけど、チームとしては見たことのないピッチャーが出てきたりとか、やったことのないバッターとやることとか、向こう（ベネズエラ）も同じだと思いますけど、そこに早くアジャストできるかどうかが一番お互いにとって難しいところであり、勝負の鍵を握るポイントなのかなと思っています」と分析。思い出の地での試合とあって「いい思い出が多くある場所なので、それを次の試合に持ち込むということはないですけど、自然にプラスになってくれればというのは大いにあると思う」と心待ちにしていた。

この日侍ジャパンは勝てば、１６日（同１７日）にイタリアとプエルトリコの勝者と準決勝を戦い、１７日（同１８日）に米国とドミニカ共和国の勝者との決勝が待っている。一方でこの試合で敗れると、ＷＢＣ第６回大会にして初めて準決勝に進出できないこととなる。

◆ベネズエラ戦スタメン

（指）大谷

（右）佐藤

（中）鈴木

（左）吉田

（三）岡本

（一）村上

（二）牧

（遊）源田

（捕）若月

先発：山本