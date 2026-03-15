◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山

清水エスパルスはホームで岡山と対戦し、１―１からのＰＫ戦の末に３試合ぶりの勝利を挙げた。この日４９歳の誕生日を迎えた吉田孝行監督に白星をプレゼントした。後半１３分にＦＷ呉世勲（２７）が先制ゴールを決めたが、同３５分に同点に追いつかれ、今季４度目のＰＫ戦に突入。ＧＫ梅田透吾（２５）が２本のシュートを止め、チームは“４度目の正直”で勝利をつかんだ。

梅田が躍動した。３人目のシュートは右へ飛んで両手でセーブ。４人目のキッカーのシュートには左へ横っ跳びし、左手一本ではじき出した。持ち前のシュートストップの良さを発揮して吉田監督にバースデー勝利をもたらした。「ＰＫ戦は４試合目。そんなに勝てないのかなと周りからも言われていたので、なんとか止めないといけないと思っていた。本当に止められてよかった」と胸をなで下ろした。

今季初出場となった前節７日のＣ大阪戦では、ＰＫ戦で１本も止められなかった。しかもこの日は、２１年から２年間プレーした古巣との対戦。指揮官からＰＫ戦前に「（梅田）透吾が止めるぞ」と声を掛けられ、「止めるだけだった」と振り返る。勝利の立役者となった守護神は「本当によかったです。これで負けていたら（吉田監督が）マイナスな感情になるところでした」とホッとした表情を浮かべた。

後半１３分にＦＷ呉世勲のゴールで先制したが同点に追いつかれ、終盤は相手に押し込まれる時間もあった。吉田監督は、攻撃面では相手ディフェンスラインを崩す場面を作れていたことを評価。しかし、決定機を仕留めきれなかった点を課題に挙げた。「勝ち点３を取らなきゃいけない内容だった」と反省を促した。

それでも試合後の周囲からの祝福には笑顔を見せた。似顔絵入りケーキのろうそくを吹き消し、「こんな風に祝ってもらうのは初めてなので、うれしいですし感謝したい。ＰＫではありましたけど、勝利できてよかった」と笑顔。次戦は１８日、アウェーで福岡と対戦。梅田は「勝ちきることを第一に考えなければならない。ゼロで終わることにもっとこだわり、勝ちにつなげていきたい」と今季初連勝へ向けて、力を込めた。（伊藤 明日香）