◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第６節 札幌０―１磐田（１４日、ヤマハスタジアム）

Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２札幌に０―１で敗れた。後半アディショナルタイム２分に失点し、２連敗となった。

３試合連続のＰＫ戦かと思われた後半終了間際、磐田はゴールを奪われた。札幌の圧力に押し込まれ、セットプレーでの攻撃をはね返し続けたが、力尽きた。ここまで１勝４敗と不調の相手に「勝ち点３」を献上し、試合後はサポーターからブーイングが飛んだ。

チャンスはつくった。後半開始早々に左サイドを攻め上がったＤＦ吉村瑠晟（２２）のクロスに、ＦＷ渡辺りょう（２９）が走り込んだが枠を外した。同９分にはＭＦ角昂志郎（２３）が渡辺に合わせてクロスを放つも、ＧＫにパンチングで防がれた。「この１週間、練習をやり切った自信があった。この結果には悔しい気持ちでいっぱい」と角は声を絞り出した。

志垣良監督（４５）も「ふがいない試合をしてしまい、サポーターにおわびしたい」と肩を落とした。次節（２１日）はホームで大宮を迎え撃つ。スタンドを沸かせるゴールと、勝ち点３が欲しい。（里見 祐司）