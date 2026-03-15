「必ず天下布武を成し遂げる」

織田信長（小栗旬）は7年を費やした美濃（岐阜県南部）攻めをついに成し遂げ、斎藤龍興（濱田龍臣）の本拠地だった稲葉山城（岐阜市）を手中にした。永禄10年（1567）8月のことだった。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第9回「竹中半兵衛という男」（3月8日放送）。

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続いて、第10回「信長上洛」（3月15日）では、信長はまず居城を小牧山城（愛知県小牧市）から稲葉山城に移す。その際、地名を井ノ口から岐阜にあらため、城の名も岐阜城とした。その岐阜城にある日、明智光秀（要潤）が訪ねてきた。このころの光秀は足利義昭の家臣で、空席になっている室町幕府の将軍の座に就けるために、義昭を擁して上洛してもらえないか。そう信長に依頼したのだった。

織田信長を演じる小栗旬

信長はこの申し出を受け入れ、必ず義昭を京都に連れて行って「必ず天下布武を成し遂げる」と、光秀の前で宣言するのだった――。

「天下布武」という言葉だが、信長は永禄10年（1567）の11月から、すなわち岐阜城を本拠にして2カ月ほどしてから使いはじめた。この文字を刻んだ印章をもちいるようになったのだ。その意味だが、以前は、信長が武力によって全国を統一する意思を示したものと考えられていた。

たとえば、2006年に文部科学省の検定を通過した高校教科書、山川出版社刊『改訂版 詳説日本史』には、次のように書かれている。

「戦国大名のなかで全国統一の野望を最初にいだき、実行に移したのは尾張の織田信長であった。信長は1560（永禄3）年に今川義元を尾張の桶狭間の戦いで破り、1567（永禄10）年に美濃の斎藤氏を滅ぼして岐阜城に移ると、『天下布武』の印判を使用して天下を武力によって統一する意志を明らかにした。翌年信長は、畿内を追われていた足利義昭を立てて入京し、義昭を将軍職につけて、全国統一の第一歩を踏み出した」

「天下」は京都中心の狭いエリアのこと

だが、少し考えると気づかされるが、信長が「天下布武」という印章によって、武力による全国統一の意志を示したのだとしたら、あまりに軽率な行動とはいえないだろうか。「天下布武」、すなわち「これから武力でみなさんを征服します」という意味の印章が押された書状を受けとれば、その大名はケンカを売られたり、宣戦布告を受けたりした気になっただろう。信長にすれば、みずから率先して敵をつくることになってしまう。

じつは信長の時代には、「天下」という言葉は日本全国を意味しなかった。たとえばイエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、「天下」とは「五畿内の五カ国」のことだと報告している。

五畿内とはすなわち、山城（京都府南部）、大和（奈良県）、河内（大阪府北東部から南東部）、和泉（大阪府南西部）、摂津（大阪府北中部と兵庫県南東部）のこと。神田千里氏は『織田政権の支配と論理』などで、「天下」はこの五畿内を中心とした地域からなる秩序のことを指していた、と明らかにした。

では、なぜこのエリアが「天下」と呼ばれたのか。それは京都が、日本の秩序を維持する存在としての天皇がいる首都だからで、同時に、武家の棟梁たる将軍が管轄する地域だったからだという。いずれにしても、ここにいう「天下」とは全国ではなく、京都を中心とする狭い地域を指す言葉だったのである。

ただし、「天下」と地方が切り離されていたという意味ではない。「天下」を統治する者は「天下」を核に地方を束ねると認識されていた。

信長上洛で実現した「天下布武」

では、「天下」に「布武」が付くとどうなるか。この時代、「武」をもって「天下」を統治する立場にあったのは室町幕府の将軍であった。したがって、「天下布武」とは、将軍の力と権威を五畿内とその周辺に行き渡らせることだった、と考えられる。

室町将軍の政治的影響力は、応仁・文明の乱を経て衰えたものの、京都周辺にはそれなりに維持されていたことがわかっている。とはいえ将軍は、相次ぐ政争の影響で京都を追われることもたびたびで、13代将軍の足利義輝に至っては、永禄8年（1565）に殺害されていた（永禄の変）。

信長は永禄11年（1568）9月、足利義昭を奉じて上京し、義昭を将軍の座に就けるとともに、近江（滋賀県）の六角氏や三好三人衆を破って畿内を平定した。つまり、この時点で信長は、すでに「天下布武」を実現したことになる。

確実にいえるのは、信長は「天下布武」の印章で、武力による全国統一の意志を示したわけではなかった、ということである。この時点で信長がめざしたのは、足利将軍による「天下」すなわち畿内の秩序の確立で、足利義昭も、従来のように信長の傀儡だったとは見られていない。2人は信長の軍事力と将軍の権威を利用し合う補完関係にあったと考えられている。

「信長の野望」の見直し

では、この時点で信長に、全国統一の意志はあったのだろうか。それはわからないが、この時点で信長が望んでいたものを、近年の考え方の代表例として、金子拓『織田信長〈天下人〉の実像』から引用する。

「信長は戦国時代の室町将軍を中心とした枠組みのなかで、『天下』という領域の平和と秩序を維持すべき将軍を支える存在として登場したのである。このような戦国時代において室町将軍が維持すべき『天下』の平和状態を、のちに義昭や信長自身も発給文書のなかで用いる言葉である“天下静謐”と呼びたい。これこそ信長がもっとも重視した政治理念（大義名分）であった」

つまり信長は、自分が将軍と並び立って「天下」を平和に治めることができていれば、それなりに満足だったということだろう。引用を続ける。

「信長は天下静謐（を維持すること）をみずからの使命とした。当初はその責任をもつ将軍義昭のために協力し、義昭がこれを怠ると強く叱責した。また対立の結果として義昭を『天下』から追放したあとは、自分自身がそれを担う存在であることを自覚し、その大義名分を掲げ、天下静謐を乱すと判断した敵対勢力の掃討に力を注いだ」

将軍が追放され、信長という一戦国大名が、それに取って代わるようにふるまえば、周囲の戦国大名たちにとっては脅威に感じられる。だから信長に敵対し、掃討の対象になる。本能寺の変まで、その繰り返しだったというわけだ。

このあたりの見解は、研究者によって微妙に異なるが、いずれにせよ「天下布武」は「信長の野望」の表明ではなかった。そして、「信長の野望」が、考えられてきたようなむき出しの欲望ではなかったことは、いまでは共通の見解になっている。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部