「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

阪神は近本の先頭打者ホームランに中川が２ラン、先発の高橋は５回４安打無失点と投打がかみ合い快勝した。３試合連続１失点以下とディフェンス力が光っているが、デイリスポーツ評論家・西山秀二氏は「次に生かして」と嶋村麟士朗捕手の配球に言及した。

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育成から支配下登録されたキャッチャーの嶋村に触れたい。

捕球技術は現状、問題ない。また打撃面では、ヒットは出なかったが、スイングが強い。場数を踏んで、１軍クラスのスピードに慣れていけば楽しみだ。

肝心の配球面。初回に１死満塁のピンチとなり、結果はファビアンを併殺に仕留めたがこの打席、２ボールからの３球目、内角に真っすぐでカウントを取りにいった。

見逃したから良かったが、これは不用意だ。打ちに来ていれば、長打もある。直球を選択するなら、セオリーは外だ。

三回も２死一塁から、平川の初球、これも内角への直球を左前打された。平川は前の打席、直球に差し込まれた末、変化球で三振となっている。

となればこの打席は直球に力負けしないよう、ポイントを前に置いて追い込まれる前の直球を狙う可能性が非常に高い。そこへ注文どおりの球を投げ込めば、高橋くらいの球威があってもヒットは必然となる。

このあたりの配球に一球一球「意味があったかな？」と振り返って、次に生かしていけば出場機会は増えてくるはずだ。