【3COINS】もっと早く買えばよかった！地味なストレスを一発解決する「神ハンガー」3選

日常生活を快適にするアイテムがそろう人気のライフスタイル雑貨店「3COINS」。今回は、日常の収納や洗濯がぐっと快適になる便利なハンガーを3つ紹介します。

スカートやズボンの省スペース収納に人気の4連スカートハンガー、キッチンでも使えるゴミ袋ハンガーなど、使い勝手の良いアイテムばかりですよ。

洗濯干す時のストレスが減るわ...

●4連スカートハンガー（330円）

スカートを省スペースでまとめて収納できる4連のハンガーは、クローゼットの整理整頓にぴったりなアイテムです。スチールワイヤーとPVCコーティングで丈夫ながら軽量設計。スカートやパンツを順番に掛けられるので、衣替えや日常の収納がぐっとスムーズになります。

SNSには「すごくいい！！本当にかさばらずに収納できる。」「これのおかげでかなりスカート整理出来た」「またスリコから神アイテムが！」といったコメントが。幅を取らないデザインで、クローゼット内がすっきり見えるのも嬉しいポイントです。

●伸び防止ハンガー（550円）

洋服の首元が伸びてしまうのを防ぎたい人におすすめのハンガー。フック部分に切れ込みがあり、首元から滑らずに掛けられる仕様で、ニットや薄手シャツなども安心して干せます。滑り止め付きで服がずれにくく、クローゼット内でもスッキリ収納可能です。

「伸びちゃうからハンガーを入れる時は下から...の手間を解決してくれる」「まじで便利！外干し用とクローゼット用に大量買い！」とSNSでも評判。色味もシンプルで、日常の洗濯や収納シーンに馴染む定番アイテムです。

●ゴミ袋ハンガー（330円）

キッチンの扉や引き出しに引っ掛けて、ポリ袋を掛けられる便利グッズです。ハンガーのような形で、ゴミ袋をセットするだけで簡易ゴミ箱として活用できます。使わない時は折りたたんで収納でき、キッチンの邪魔にならないコンパクト設計も魅力です。

「いろんなサイズの袋を掛けられて良き！」「ちょっとしたゴミをわざわざゴミ箱に捨てに行かなくて良いのが嬉しい」とSNSにコメントが。キッチンだけでなく洗面所やいろいろな場所で使えるのでおすすめです。

どれも「もっと早く買えばよかった」と思うかもしれない優秀アイテム。気になる人は、店頭やオンラインショップでチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部