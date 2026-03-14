介護付きマンションとは？費用の目安やサービス内容、注意点を解説します

介護付きマンションは、住まいの自由度を保ちながら、見守りや生活相談などの支援を受けられる住宅です。提供されるサービス内容や費用、介護体制は住宅ごとに異なります。

本記事では、介護付きマンションの定義やサービス内容、設備、費用の目安、利用時の注意点、手続きの流れを解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

介護付きマンションとは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護付きマンションは、自立した生活を送りながら、必要に応じて介護や生活支援を受けることができる住宅です。介護付きマンションの定義や制度上の位置づけ、ほかの介護施設との違い、仕組みを解説します。

介護付きマンションの定義

介護付きマンションは、高齢の方が居住することを前提に、見守りや生活相談などの支援サービスが提供される住宅です。法律上は、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）といいます。

サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省と厚生労働省が所管する『高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）』に基づいて創設された登録制度で、2011年10月から運用が始まりました。

高齢者単身世帯や夫婦世帯が、安心して賃貸などの住宅に住み続けられるよう、一定の設備基準とサービス提供体制が義務づけられています。

介護付きマンションとほかの介護施設との違い

介護付きマンションは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設ではなく、住宅に該当します。

日常生活の主体は入居者本人であり、自立した暮らしを基本としつつ、必要な支援を選択して利用します。

一方、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設では、介護を中心に、包括的なサービスを受けられます。

介護付きマンションでは、介護保険サービスを利用する場合でも、入居者が事業者を選択できるため、柔軟なサービス利用が可能です。

介護付きマンションの仕組み

介護付きマンション（サービス付き高齢者向け住宅）は、都道府県・政令市・中核市へ登録されており、専用の情報提供システムで検索できます。そのため、家賃、設備、サービス内容、運営方針などを確認したうえで、自分に合った住まいを選べます。

住宅には原則として25平方メートル以上（共用部分が充実している場合は18平方メートル以上）の専用居室が設けられ、バリアフリー構造が義務付けられています。また、日中は看護師や介護福祉士、社会福祉士などのケアの専門家が常駐します。

参照：

『サービス付き高齢者向け住宅のご案内』（高齢者住宅協会）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

介護付きマンションで受けられるサービス内容

介護付きマンションは、高齢の方が安心して日常生活を送れるよう、必須サービスと任意サービスが組み合わせて提供されます。支援内容は住宅ごとに異なるため、入居前に確認が必要です。介護付きマンションの代表的なサービス内容を解説します。

家事支援サービス

多くの介護付きマンションでは、オプションとして居室の清掃、洗濯、ゴミ出し、簡単な買い物代行などの家事支援サービスが用意されています。

体力の低下や病気などにより家事が負担に感じる場合でも、無理なく生活を続けることが可能です。食事提供サービスがある住宅では、栄養バランスに配慮した食事を定期的にとることができます。

見守りサービス

介護付きマンションには、日常的な安否確認と生活相談を行う見守りサービスがあります。ケアの専門家が入居者の様子を把握し、体調の変化や生活上の不安を早期に察知するよう努めます。

安否確認の方法は、声かけやセンサー、定期的な巡回など、住宅によって異なります。生活相談では、健康や介護、日常生活の困りごとを相談でき、必要に応じて医療機関や介護サービスへの橋渡しが行われます。

参照：

『サービス付き高齢者向け住宅のご案内』（高齢者住宅協会）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

介護付きマンションの設備

介護付きマンションは、高齢の方が安心して快適に暮らせるよう、日常生活を支える設備だけでなく、趣味や交流を楽しめる共用設備、将来の介護ニーズに備えた設備まで幅広く整えられています。

設備の充実度は住み心地や生活の質に直結するため、入居前に確認しておくことが大切です。ここでは、介護付きマンションの代表的な設備を解説します。

趣味に関する設備

多くの介護付きマンションでは、入居者が日々の生活を楽しみながら過ごせるよう、趣味や交流を目的とした設備が設けられています。カラオケルームやシアタールーム、図書スペース、囲碁・将棋室、麻雀室などがあります。

また、フィットネスルームや軽い運動ができる体操スペース、屋内外の散歩コース、ガーデンスペースを備えているマンションもあります。

身体機能の維持や気分転換に役立つだけでなく、生活リズムを整えるのにも役立ちます。

介護に関する設備

介護付きマンションには、将来的に介護が必要になった場合でも安心して暮らし続けられるよう、介護を見据えた設備が整えられています。

居室や共用部分は原則としてバリアフリー構造で、段差のない床、手すりの設置、車いすでの移動がしやすい廊下幅などが確保されています。

また、共用の浴室には、介助が必要な方でも安全に利用できるよう、手すりやリフト付き浴槽、座位で入浴できる設備が導入されている場合があります。

緊急時に備え、居室やトイレ、浴室にナースコールや緊急通報装置が設置されている点も特徴です。

レストランに関する設備

介護付きマンションによっては、入居者向けのレストランや食堂が併設されています。

管理栄養士が監修した栄養バランスに優れた食事が提供されることも多く、健康維持や食事管理の面で大きなメリットがあります。

レストラン形式の場合、自室での食事と比べて外出気分を楽しめるため、生活にメリハリが生まれるほか、ほかの入居者と交流もできます。また、嚥下状態や体調に配慮した刻み食ややわらか食などに対応しているマンションもあります。

一方で、食事提供が任意サービスとなっているケースもあるため、利用の有無や料金体系、キャンセル時のルールなどの確認が必要です。

参照：

『サービス付き高齢者向け住宅のご案内』（高齢者住宅協会）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

介護付きマンションの注意点

介護付きマンションは、見守りや生活支援が整った安心感のある住まいです。しかし、すべての介護ニーズに対応できるわけではありません。一般的な介護施設とは異なる点も多く、制度やサービス内容を十分に理解しないまま入居すると、「思っていた支援が受けられない」と感じる可能性があります。

介護付きマンションに入居する前に押さえておきたい注意点を解説します。

24時間介護は提供されないケースが多い

介護付きマンションは、スタッフが常駐している場合でも、必ずしも24時間体制で介護サービスが提供されるとは限りません。多くのマンションでは、日中はケアの専門職が常駐し、見守りや生活相談、緊急時対応などを行いますが、夜間は巡回や緊急通報への対応に限定されるケースが一般的です。

そのため、夜間に頻繁な介助が必要な方や、常時見守りが欠かせない状態の方は、十分な支援が受けられない可能性があります。将来的に介護度が上がった場合に「住み続けられるのか」「追加でどのような支援が必要になるのか」を、入居前に確認しておくことが重要です。

介護保険サービスによる支援は受けられない

介護付きマンションは、介護保険法上の介護施設にあたらないため、介護保険サービスによる支援を受けることはできません。

生活相談や安否確認などの基本的な見守りサービスは提供されるものの、身体介護やリハビリなどの介護保険サービスは外部の訪問介護事業所やデイサービスなどと契約して利用する必要があります。

利用できる事業所の選択や契約、サービス調整は入居者や家族が行う必要があり、介護施設のように一括して任せられるわけではありません。また、マンションによっては提携事業所があるものの、利用の自由度や条件はさまざまです。

介護が本格的に必要になった際に、「どの程度まで自宅と同じ感覚で対応できるのか」「将来的に住み替えが必要になる可能性はあるのか」を見据えたうえで、介護付きマンションを選ぶことが大切です。

介護付きマンションにかかる費用の目安

介護付きマンションにかかる費用は、主に家賃とサービスの対価で構成されます。法令により、事業者が入居者から受け取れる金銭は、敷金・家賃・サービスの対価のみと定められており、権利金や礼金、更新料などの徴収は禁止されています。

家賃やサービス費の金額は住宅ごとに異なり、立地や設備、提供される見守り・生活相談などの内容によって差があります。また、食事の提供や清掃・洗濯などの生活支援サービスは実費負担となるケースが一般的です。

介護保険サービスを利用する場合は、訪問介護やデイサービスなどの利用料として、原則1割から2割の自己負担が別途必要です。

前払金が設定されている場合があるものの、返還ルールや保全措置が義務づけられており、入居者保護が図られています。

参照：

『制度についての基本的な質問』（高齢者住宅協会）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

『サービス付き高齢者向け住宅の概要』（厚生労働省）

介護付きマンションの利用条件と手続き

介護付きマンションを利用するためには、一定の入居条件を満たしたうえで、所定の手続きを行う必要があります。一般的な介護施設とは異なり、住まいとしての側面が強いため、事前に条件や流れを理解しておくことが大切です。介護付きマンションの利用条件と入居までの手続きを解説します。

介護付きマンションの利用条件

介護付きマンションの利用対象は、高齢者単身世帯または高齢者夫婦世帯です。多くの住宅では原則として60歳以上または65歳以上の年齢要件が設けられています。

要介護認定を受けていなくても入居できるケースが多く、自立した生活が可能な方から、見守りや生活支援を必要とする方まで幅広く対象とされています。

一方で、常時の医療的ケアが必要な方や、24時間体制での重度介護を必要とする方は、対応が難しい場合があります。看取り対応や医療連携の体制は住宅ごとに大きく異なるため、持病の内容や将来的な介護度の変化を見据えたうえで、事前に受け入れ条件や協力医療機関の有無を確認することが重要です。

また、認知症の症状がある場合も、症状の程度や行動状況によって受け入れ可否が判断されます。入居審査では、健康状態や生活状況に関して伝える面談や書類提出が求められることが一般的です。

介護付きマンションの入居にいたるまでの手続き

市区町村の窓口や地域包括支援センターで入居に関する相談ができます。住まい選びに不安がある場合や、介護サービスとの併用に関して知りたい場合は、窓口を活用しましょう。

また、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用すれば、全国の登録住宅を検索でき、立地や費用、提供サービスなどを比較しながら検討できます。

入居を希望する住宅が決まったら、各住宅へ直接申し込みを行います。面談や書類確認、契約手続きを経て入居します。住宅ごとに流れや必要書類が異なる場合があるため、事前に詳細を確認しましょう。

参照：『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

まとめ

介護付きマンションは、高齢の方が自立した生活を基本とし、見守りや生活相談などの支援を受けられる住まいです。サービス付き高齢者向け住宅は、一定の設備基準と支援体制が整えられており、施設ほどの手厚い介護は不要だが、安心感のある環境で暮らしたい方に適しています。

一方で、24時間の介護が常に提供されるわけではなく、介護保険サービスは外部事業所と契約して利用する必要があるなど、介護施設とは異なる点も多くあります。また、費用やサービス内容、将来の介護対応の範囲は住宅ごとに差があるため、入居前の情報収集と比較検討が重要です。

介護付きマンションは今の暮らしだけでなく、これからの暮らしを見据えて選ぶ住まいです。市区町村の窓口や地域包括支援センター、情報提供システムなども活用しながら、本人の状態や希望に合った介護付きマンションを検討しましょう。

参考文献

『サービス付き高齢者向け住宅のご案内』（高齢者住宅協会）

『制度についての基本的な質問』（高齢者住宅協会）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

『サービス付き高齢者向け住宅の概要』（厚生労働省）