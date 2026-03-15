開催：2026.3.15

会場：ダイキン・パーク

結果：[イタリア] 8 - 6 [プエルトリコ]

WBCの試合が15日に行われ、ダイキン・パークでイタリアとプエルトリコが対戦した。

イタリアの先発投手はＳ・アルデゲリ、対するプエルトリコの先発投手はＳ・ルーゴで試合は開始した。

1回表、1番 Ｗ・カストロ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでプエルトリコ得点 ITA 0-1 PUR

1回裏、4番 Ｖ・パスクアンティノ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 1-1 PUR、5番 Ｄ・カンゾーン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 2-1 PUR、6番 Ｊ・カグリオン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 3-1 PUR、8番 ＪＪ・ドラツィオ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでイタリア得点 ITA 4-1 PUR

2回表、9番 Ｍ・マルドナド カウント0-0から押し出しの死球でプエルトリコ得点 ITA 4-2 PUR

4回裏、7番 Ａ・フィッシャー 4球目を打ってライトオーバーのタイムリーツーベースヒットでイタリア得点 ITA 6-2 PUR、8番 ＪＪ・ドラツィオ 5球目を打ってライトへのタイムリーエンタイトルツーベースヒットでイタリア得点 ITA 8-2 PUR

8回表、7番 Ｅ・ロサリオ 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでプエルトリコ得点 ITA 8-3 PUR、ピッチャー Ｊ・ラソーサがワイルドピッチでプエルトリコ得点 ITA 8-4 PUR、9番 Ｃ・バスケス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでプエルトリコ得点 ITA 8-6 PUR

試合は8対6でイタリアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイタリアのＳ・アルデゲリで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はプエルトリコのＳ・ルーゴで、ここまで0勝1敗0S。イタリアのＧ・ワイザートにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-15 07:44:09 更新