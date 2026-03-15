　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※3月6日信用買い残の2月27日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1587銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　-1,854　　 11,331　　 28.24
２．<8103> 明和産 　　　 　　-1,736　　　1,231　　　0.29
３．<8136> サンリオ 　　 　　-1,337　　　9,443　　 13.35
４．<4689> ラインヤフー　　　-1,260　　 31,714　　 65.80
５．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,196　　 91,537　　 25.91
６．<1515> 日鉄鉱 　　　 　　　-818　　　3,647　　 29.16
７．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-736　　 19,439　　　3.37
８．<6323> ローツェ 　　 　　　-723　　　4,422　　 20.20
９．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-711　　 13,111　　 15.41
10．<4005> 住友化 　　　 　　　-677　　 10,969　　 13.19
11．<5262> 日ヒュム 　　 　　　-625　　　1,859　　　0.83
12．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-581　　　1,532　　　5.36
13．<6098> リクルート 　 　　　-581　　　3,310　　 15.27
14．<6869> シスメックス　　　　-555　　　2,604　　　9.71
15．<7769> リズム 　　　 　　　-505　　　　122　　　1.19
16．<6197> ソラスト 　　 　　　-498　　　3,611　　 15.56
17．<4307> 野村総研 　　 　　　-493　　　2,454　　 17.69
18．<4063> 信越化 　　　 　　　-450　　　2,201　　　5.21
19．<8601> 大和 　　　　 　　　-385　　　3,070　　　9.14
20．<6516> 山洋電 　　　 　　　-377　　　　 91　　　1.45
21．<3635> コーテクＨＤ　　　　-373　　　2,705　　 47.05
22．<6055> Ｊマテリアル　　　　-364　　　1,269　　　6.23
23．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-363　　 17,299　　　4.51
24．<2181> パーソルＨＤ　　　　-361　　　3,079　　　0.73
25．<2492> インフォＭＴ　　　　-356　　　1,751　　　2.39
26．<6702> 富士通 　　　 　　　-328　　　7,056　　 29.90
27．<6999> ＫＯＡ 　　　 　　　-324　　　　697　　 27.02
28．<5471> 大同特鋼 　　 　　　-301　　　1,228　　 13.19
29．<3402> 東レ 　　　　 　　　-298　　　1,622　　　4.90
30．<9021> ＪＲ西日本 　 　　　-292　　　3,320　　　6.48
31．<5331> ノリタケ 　　 　　　-285　　　　112　　　5.58
32．<3101> 東洋紡 　　　 　　　-283　　　　832　　 18.55
33．<5844> 京都ＦＧ 　　 　　　-280　　　　333　　　1.68
34．<4180> Ａｐｐｉｅｒ　　　　-271　　　3,345　　 54.85
35．<7744> ノーリツ鋼機　　　　-270　　　　620　　 31.96
36．<7276> 小糸製 　　　 　　　-266　　　3,258　　 15.87
37．<5727> 邦チタ 　　　 　　　-266　　　　687　　　8.91
38．<8544> 京葉銀 　　　 　　　-264　　　　891　　 10.57
39．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-255　　　4,489　　　3.45
40．<1893> 五洋建 　　　 　　　-253　　　1,786　　 15.08
41．<268A> リガクＨＤ 　 　　　-242　　　　747　　196.66
42．<2337> いちご 　　　 　　　-240　　　1,044　　　2.52
43．<4301> アミューズ 　 　　　-237　　　　107　　　2.18
44．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-237　　　1,386　　　3.84
45．<4344> ソースネクス　　　　-235　　　7,709　　　3.09
46．<7180> 九州ＦＧ 　　 　　　-234　　　3,404　　 23.96
47．<4228> 積化成 　　　 　　　-227　　　　983　　 38.88
48．<9602> 東宝 　　　　 　　　-226　　　2,431　　　9.93
49．<1803> 清水建 　　　 　　　-224　　　　745　　　4.15
50．<4587> ペプドリ 　　 　　　-223　　　2,111　　 14.49

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