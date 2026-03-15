信用残ランキング【買い残減少】 ＮＥＣ、明和産、サンリオ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※3月6日信用買い残の2月27日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1587銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6701> ＮＥＣ -1,854 11,331 28.24
２．<8103> 明和産 -1,736 1,231 0.29
３．<8136> サンリオ -1,337 9,443 13.35
４．<4689> ラインヤフー -1,260 31,714 65.80
５．<9501> 東電ＨＤ -1,196 91,537 25.91
６．<1515> 日鉄鉱 -818 3,647 29.16
７．<3656> ＫＬａｂ -736 19,439 3.37
８．<6323> ローツェ -723 4,422 20.20
９．<3697> ＳＨＩＦＴ -711 13,111 15.41
10．<4005> 住友化 -677 10,969 13.19
11．<5262> 日ヒュム -625 1,859 0.83
12．<3861> 王子ＨＤ -581 1,532 5.36
13．<6098> リクルート -581 3,310 15.27
14．<6869> シスメックス -555 2,604 9.71
15．<7769> リズム -505 122 1.19
16．<6197> ソラスト -498 3,611 15.56
17．<4307> 野村総研 -493 2,454 17.69
18．<4063> 信越化 -450 2,201 5.21
19．<8601> 大和 -385 3,070 9.14
20．<6516> 山洋電 -377 91 1.45
21．<3635> コーテクＨＤ -373 2,705 47.05
22．<6055> Ｊマテリアル -364 1,269 6.23
23．<5016> ＪＸ金属 -363 17,299 4.51
24．<2181> パーソルＨＤ -361 3,079 0.73
25．<2492> インフォＭＴ -356 1,751 2.39
26．<6702> 富士通 -328 7,056 29.90
27．<6999> ＫＯＡ -324 697 27.02
28．<5471> 大同特鋼 -301 1,228 13.19
29．<3402> 東レ -298 1,622 4.90
30．<9021> ＪＲ西日本 -292 3,320 6.48
31．<5331> ノリタケ -285 112 5.58
32．<3101> 東洋紡 -283 832 18.55
33．<5844> 京都ＦＧ -280 333 1.68
34．<4180> Ａｐｐｉｅｒ -271 3,345 54.85
35．<7744> ノーリツ鋼機 -270 620 31.96
36．<7276> 小糸製 -266 3,258 15.87
37．<5727> 邦チタ -266 687 8.91
38．<8544> 京葉銀 -264 891 10.57
39．<2146> ＵＴ -255 4,489 3.45
40．<1893> 五洋建 -253 1,786 15.08
41．<268A> リガクＨＤ -242 747 196.66
42．<2337> いちご -240 1,044 2.52
43．<4301> アミューズ -237 107 2.18
44．<9433> ＫＤＤＩ -237 1,386 3.84
45．<4344> ソースネクス -235 7,709 3.09
46．<7180> 九州ＦＧ -234 3,404 23.96
47．<4228> 積化成 -227 983 38.88
48．<9602> 東宝 -226 2,431 9.93
49．<1803> 清水建 -224 745 4.15
50．<4587> ペプドリ -223 2,111 14.49
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