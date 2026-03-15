　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※3月6日信用売り残の2月27日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1587銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-2,315　　　3,422　　　8.59
２．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,379　　　3,532　　 25.91
３．<9023> 東京メトロ 　 　　-1,220　　　　359　　　4.52
４．<7211> 三菱自 　　　 　　-1,128　　　　677　　　6.87
５．<9143> ＳＧＨＤ 　　 　　-1,022　　　　600　　　1.14
６．<3315> 日本コークス　　　　-796　　　1,505　　　3.60
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-654　　　2,775　　 14.59
８．<7261> マツダ 　　　 　　　-652　　　　903　　　5.49
９．<6740> Ｊディスプレ　　　　-588　　 10,379　　　1.37
10．<3660> アイスタイル　　　　-584　　　1,315　　　3.58
11．<7267> ホンダ 　　　 　　　-496　　　　812　　 15.25
12．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-481　　　1,868　　　2.05
13．<8267> イオン 　　　 　　　-467　　　2,317　　　1.33
14．<8058> 三菱商 　　　 　　　-466　　　1,189　　　2.82
15．<7203> トヨタ 　　　 　　　-419　　　2,853　　　3.40
16．<7205> 日野自 　　　 　　　-418　　　　164　　 25.34
17．<9887> 松屋フーズ 　 　　　-409　　　　131　　　1.43
18．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-390　　　1,041　　 51.17
19．<1945> 東京エネシス　　　　-370　　　　132　　　4.30
20．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-360　　　　366　　　5.96
21．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-355　　　　420　　　6.79
22．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-334　　　1,474　　 11.29
23．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-311　　　　637　　　5.71
24．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-283　　　　724　　　3.01
25．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-280　　　1,356　　　1.01
26．<6301> コマツ 　　　 　　　-268　　　　365　　　2.35
27．<2492> インフォＭＴ　　　　-262　　　　731　　　2.39
28．<5711> 三菱マ 　　　 　　　-260　　　　309　　　4.10
29．<7011> 三菱重 　　　 　　　-255　　　2,092　　　8.19
30．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-249　　　2,241　　 84.62
31．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-243　　　　334　　　9.38
32．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-239　　　　610　　　2.47
33．<8331> 千葉銀 　　　 　　　-238　　　　155　　　5.88
34．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-235　　　　850　　 15.41
35．<3778> さくらネット　　　　-234　　　1,412　　　1.42
36．<1942> 関電工 　　　 　　　-233　　　　178　　　3.50
37．<5727> 邦チタ 　　　 　　　-218　　　　 77　　　8.91
38．<6723> ルネサス 　　 　　　-218　　　　391　　　5.59
39．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-216　　　　697　　　8.39
40．<8628> 松井 　　　　 　　　-216　　　　823　　　0.80
41．<9324> 安田倉 　　　 　　　-216　　　　191　　　0.48
42．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-216　　　　662　　　1.93
43．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-214　　　　316　　 11.70
44．<8604> 野村 　　　　 　　　-214　　　　786　　 19.69
45．<4385> メルカリ 　　 　　　-203　　　　852　　　4.60
46．<285A> キオクシア 　 　　　-199　　　　911　　 12.25
47．<3103> ユニチカ 　　 　　　-199　　　2,090　　　3.38
48．<9509> 北海電 　　　 　　　-196　　　3,073　　　1.98
49．<3923> ラクス 　　　 　　　-195　　　　486　　　5.71
50．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-190　　　　376　　　2.22

株探ニュース