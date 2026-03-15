信用残ランキング【売り残減少】 日産自、東電ＨＤ、東京メトロ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※3月6日信用売り残の2月27日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1587銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -2,315 3,422 8.59
２．<9501> 東電ＨＤ -1,379 3,532 25.91
３．<9023> 東京メトロ -1,220 359 4.52
４．<7211> 三菱自 -1,128 677 6.87
５．<9143> ＳＧＨＤ -1,022 600 1.14
６．<3315> 日本コークス -796 1,505 3.60
７．<8306> 三菱ＵＦＪ -654 2,775 14.59
８．<7261> マツダ -652 903 5.49
９．<6740> Ｊディスプレ -588 10,379 1.37
10．<3660> アイスタイル -584 1,315 3.58
11．<7267> ホンダ -496 812 15.25
12．<6330> 東洋エンジ -481 1,868 2.05
13．<8267> イオン -467 2,317 1.33
14．<8058> 三菱商 -466 1,189 2.82
15．<7203> トヨタ -419 2,853 3.40
16．<7205> 日野自 -418 164 25.34
17．<9887> 松屋フーズ -409 131 1.43
18．<9434> ＳＢ -390 1,041 51.17
19．<1945> 東京エネシス -370 132 4.30
20．<7182> ゆうちょ銀 -360 366 5.96
21．<5411> ＪＦＥ -355 420 6.79
22．<7013> ＩＨＩ -334 1,474 11.29
23．<3436> ＳＵＭＣＯ -311 637 5.71
24．<8750> 第一生命ＨＤ -283 724 3.01
25．<5726> 大阪チタ -280 1,356 1.01
26．<6301> コマツ -268 365 2.35
27．<2492> インフォＭＴ -262 731 2.39
28．<5711> 三菱マ -260 309 4.10
29．<7011> 三菱重 -255 2,092 8.19
30．<9432> ＮＴＴ -249 2,241 84.62
31．<5713> 住友鉱 -243 334 9.38
32．<9843> ニトリＨＤ -239 610 2.47
33．<8331> 千葉銀 -238 155 5.88
34．<3697> ＳＨＩＦＴ -235 850 15.41
35．<3778> さくらネット -234 1,412 1.42
36．<1942> 関電工 -233 178 3.50
37．<5727> 邦チタ -218 77 8.91
38．<6723> ルネサス -218 391 5.59
39．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -216 697 8.39
40．<8628> 松井 -216 823 0.80
41．<9324> 安田倉 -216 191 0.48
42．<5707> 東邦鉛 -216 662 1.93
43．<6315> ＴＯＷＡ -214 316 11.70
44．<8604> 野村 -214 786 19.69
45．<4385> メルカリ -203 852 4.60
46．<285A> キオクシア -199 911 12.25
47．<3103> ユニチカ -199 2,090 3.38
48．<9509> 北海電 -196 3,073 1.98
49．<3923> ラクス -195 486 5.71
50．<6472> ＮＴＮ -190 376 2.22
株探ニュース