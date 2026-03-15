開発した鋳物のお香立て「焚香」を持つ野上田葉月さん＝岐阜県美濃市

機械部品を製造する岐阜県関市の会社が、鋳物の伝統技術を生かした「お香立て」の販売を始めた。山の頂がモチーフで、お香の煙によって雲海や噴火を表現するユニークさが光る。開発したのは新入社員の野上田葉月さん（23）。「香りだけでなく視覚的にも癒やされてほしい」と話す。（共同通信＝黒崎寛子）

会社は「鍋屋バイテック」で、かつて灯籠などの鋳物品を朝廷に納めた「御鋳物師」をルーツに持つという。

近年、製造業で若者の人材確保が課題となる中、同社は若い世代に仕事の魅力を知ってもらおうと、2021年に新入社員向けの「企画プロセス研修」を導入。「作りたい鋳物商品」を自由に企画し、製造、最終評価までを実際に体験する。

「自分の好きなものを商品化したい」。2025年4月に入社した野上田さんの趣味は登山。研修で、山をイメージして構想を練った結果、耐火性や重量感がある鋳物の特徴を生かしたお香立てを思いついた。社内で「面白い」と評価され商品化が決まり、同年末に発売となった。

高さ9.5センチ、重さ約2.3キロで、楽しみ方はさまざま。コーンの形のお香をセットしてたけば、燃焼時に勢いよく煙が上がるためダイナミックに噴火しているよう。「逆流香」と呼ばれる下に煙が流れるお香だと、雲海のような雰囲気が醸し出される。スティックのお香を立てれば、落ちた灰が火山灰に見える。

「インテリア好き、自然好きなど、いろんな人が楽しめる」と野上田さんは胸を張る。「（お香を）たこう」と「多幸」とかけて「焚香」と名付けた。常務取締役の丹羽哲也さん（52）は「上の世代にはなかった発想。これからも鋳物商品の可能性を広げていきたい」と語る。

ホームページ上で購入でき、土産店などでの販売も検討している。