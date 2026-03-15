守備の立て直しを素早くするボディバランス…土屋朋弘氏が教える捕球ドリル

守備の際、ダイビングキャッチを試みた後や捕球しづらい体勢から、いかに素早く正確な送球へ繋げるかは大きな課題だ。楽天で投手として活躍し、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、不安定な姿勢から次の動作へ移るためのボディバランスを重視している。守備に特化した、室内でもできて運動神経向上にも繋がるトレーニングを紹介する。

試合中には、体勢を崩しながらも打球を処理しなければならない場面が多々ある。土屋さんは「守備でダイビングしたときとか、捕球しづらい体勢をとったときに、次の送球にすぐにアプローチできるようにする」ための感覚を養うことが重要だと説く。咄嗟の動きの中で身体を制御し、スムーズに次のアクションへ移行する能力は、選抜チームや上のレベルを目指す選手にとって不可欠な要素となる。

そこで推奨するのが「起き上がりキャッチ」というドリルだ。まずは選手が正座をして待ち、投げ手が正面に立つ。投げ手が柔らかいボールを投げ、選手は、タイミングに合わせて、素早く立ち上がってボールをキャッチする。この練習を繰り返すことで、地面に近い位置から一気に身体を立ち上げ、正確にボールを捉えるための瞬発力と連動性が磨かれていく。

土屋さんが語るように、床や地面に手をついて立ち上がるのではなく、できるだけ足だけを使って速く立ち上がりたい。足の力と体幹を連動させてバランスを保つことで、実際の守備場面でも無駄のない動きが可能になる。もしキャッチが間に合わない場合は、投げ手がボールを少し高く上げて滞空時間を延ばし、難易度を調整してあげるとよいだろう。

さらなる応用編として、あぐらの姿勢やうつ伏せ、足を伸ばして座る長座の状態から立ち上がるアレンジも有効だ。土屋さんは「うつ伏せや長座からの場合は、手を使って立ち上がってもOKです」と補足する。様々な初期姿勢から目標物へ反応する練習を積むことで、予測不能な打球に対しても身体が自然と反応し、素早い送球へと繋がる理想的なボディバランスが身につくはずだ。（First-Pitch編集部）