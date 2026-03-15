【GUのナロースカート】が40・50代にドンピシャ！ パンツ派も試したい「サマ見えコーデ」

最近のコーデはパンツスタイルばかり……。季節の変わり目だからこそ、新たにスカートを取り入れれてコーデのアップデートをはかりませんか？ そこでおすすめしたいのが、すっきりとしたシルエットが魅力のナロースカート。甘さ控えめなので、パンツ派さんも取り入れやすいアイテムです。今回は【GU（ジーユー）】のナロースカートを使った、頑張りすぎない大人の余裕漂うコーデをご紹介。

デニム合わせでこなれる大人カジュアル

【GU】「パフスウェットナロースカート」 \2,490（税込）

グレーのナロースカートにデニムジャケットを羽織った、カジュアルなスタイル。Iラインシルエットのスカートが縦のラインを強調するので、ゆるめのアウターともバランスよくまとまります。足元はボリュームブーツで引き締めると、トレンド感とエッジもプラス。

きれいめ派にもおすすめのセットアップ風コーデ

同じナロースカートのネイビーを使ったセットアップコーデ。きちんと感をキープしやすいネイビーなら、きれいめ派さんのカジュアルスタイルにもおすすめです。インナーに白シャツやブラウスをレイヤードすれば、クリーンな印象が加わりシャレ見えも狙えそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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Writer：licca.M