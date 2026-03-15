ママ友の「親としてどうなの？（笑）」にプツン。教育方針に口を出すママ友に、反論した結果

これは、友人のA子に聞いたママ友トラブルの話です。子育て方針をめぐる意見の食い違いから、いつも我慢してきたA子がついに自分の考えを口にします。その一言が、周囲の空気と関係性を大きく変えたエピソード。

違和感を覚えながら付き合っていたママ友関係

私は子どもが幼稚園に通い始めた頃、同じクラスのママ友数人と自然に付き合うようになりました。

その中の一人、B子はいつも自信満々で、子育てや生活についてはっきりとした意見を持っていました。

最初は頼れる存在に感じていましたが、会話を重ねるうちに、私の考えを否定する発言が増えていきました。

「え、まだそんなことさせてるの？」「それは効率が悪くない？」

私は空気を壊したくなくて、そのたびに曖昧に笑ってやり過ごしていましたが、心の中では小さな違和感が積み重なっていったのです。

子育て方針をめぐる意見の食い違い

ある日、園の行事帰りに子どもの習い事の話題になりました。



私が「今は本人のペースを大事にしたい」と話すと、B子は即座に「それじゃ周りに置いていかれるよ？ 親がちゃんと導かないとダメ」と言い切りました。



その場にいた他のママたちも黙り込み、私は反論できずに話題を変えました。



しかし、その後も似たような場面が続き、私の考えは毎回「甘い」「非効率」とB子の価値観に照らして切り捨てられることが増えました。



意見の違いを認め合うというより、正解を押し付けられているようで、正直、園へ行くこと自体が憂鬱になるほど辛かったです。

黙っていられなくなった決定的な一言

決定的だったのは、参観日の後の雑談でした。



私が、子どもの失敗をあえて見守るという今の接し方について話していた時のことです。B子は周囲にも聞こえるような大きな声で、嘲笑うように言ったのです。



「それ、親としてどうなの？」



その瞬間、自分自身と、一生懸命育てているわが子を否定されたようで、胸の奥で何かがぷつりと切れました。



私は深呼吸して、「B子の考えも一理あるかもしれない。でも、考え方は人それぞれだと思う。私はこのやり方で子どもと向き合うって決めているから」とはっきり伝えました。



場の空気は一瞬凍りましたが、初めて自分の意見を曲げずに言えたことで、不思議と怖さはありませんでした。

意見を伝えた後に訪れたスカッとした変化

沈黙の後、別のママが「私もA子の考え、分かるよ」と口にしました。

それをきっかけに、「うちはこうしてる」「そんな考え方もあるよね」と、次々にそれぞれの本音が溢れ出しました。「B子の意見が絶対」という呪縛が解けた瞬間でした。

B子は少し気まずそうに黙り込み、それ以降、私に対して一方的に否定することはなくなりました。

ママ友関係は相手に合わせるだけでなく、自分の意思を適切に伝えてこそ、健やかな関係が築けるのだと実感しました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2026年2月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：池田みのり

SNS運用代行の職を通じて、常にユーザー目線で物事を考える傍ら、子育て世代に役立つ情報の少なさを痛感。育児と仕事に奮闘するママたちに参考になる情報を発信すべく、自らの経験で得たリアルな悲喜こもごもを伝えたいとライター業をスタート。