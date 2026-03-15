圧倒的な可愛さにズッキューーン♡【スタバ】争奪戦の予感ッッ！「桜グッズ」

毎年大人気の【スターバックス】の「桜グッズ」。今年は、繊細なタッチで描かれた大人可愛い桜とキラキラ感のあるグッズが登場しました。この記事では、毎日のカフェタイムを華やかに演出してくれるグッズをピックアップ。デザイン性はもちろん実用性もバッチリで、贈り物にもおすすめです。

手を広げたベアリスタが可愛すぎる！

【スターバックス】「SAKURA2026リユーザブルカップ473ml + SAKURA2026ユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」\1,250（税込）

ロゴマークを囲むように桜の花が咲いたリユーザブルカップと、桜のフェイスペイントとペンダントをしたベアリスタのドリンクホールのセットです。愛らしいドリンクホールは、テイクアウト時にドリンクがこぼれるのを防いでくれるのも嬉しいポイント。淡いピンクが、仕事や家事の合間のほっとひと息つく時間を、やさしい気分にしてくれそう。

目が離せなくなる！ キラキラ煌めく桜が美しい！

【スターバックス】「SAKURA2026コースターシャイニーピンク」\2,000（税込）

桜の形をしたコースターの中にはピンクのラメが入っており、動くたびにラメがゆらゆらと舞う仕掛け付き。裏面はシリコン素材のため滑りにくく、テーブルや机を傷から守ってくれるのも魅力。使っていない時は見える場所に飾っておきたくなる可愛さです。

どちらも売り切れとなる可能性が高いので、欲しいと思ったら近くの【スタバ】で即ゲットして！

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N