かつてバラエティ番組やCMで大活躍していたのに、最近めっきりテレビで見かけなくなった外国人タレント。独特の日本語やキャラクターでお茶の間を沸かせたあの笑顔を、ふと思い出すこともあるのでは。



【調査結果】もう一度テレビで見たい・再ブレイクしてほしいと思う外国人タレント

株式会社NEXERはこのほど、東京拠点の外国人タレント・モデル事務所『L'agente』と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「もう一度テレビで見たい・再ブレイクしてほしいと思う外国人タレント」についてのアンケート結果を公表した。



3位は「1コン2コン・サンコン！」のフレーズでも知られる「オスマン・サンコン」（73票）が入った。主な意見として「親しみやすいキャラクターだから」（40代・女性）、「ものすごく頭がいいのにそれをひけらかさない謙虚さがいいから」（50代・男性）、「しゃべり方が人を引き付ける」（70代・男性）などがあった。



2位は1990年代にタレントや歌手として日本で大活躍した台湾出身の「ビビアン・スー」（87票）がランクイン。「とてもとても可愛かったので。それは顔のこともあるし、性格も可愛かった」（30代・女性）、「ブラックビスケッツで歌ってた頃の思い出がよすぎる」（50代・男性）、「日本人にはない魅力があったから」（40代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位はタレントや格闘家としても活動した「ボビー・オロゴン」（115票）となった。主な理由として「独特な日本語や喋り方が面白かったから」（30代・男性）、、「頭の良さを感じるし、発言が面白いから」（50代・男性）、「日本語の話し方と大きな目が印象に残っています。もう一度見てみたいです」（50代・男性）などが挙がった。



4位は「ケント・デリカット」（71票）、5位が「アグネス・ラム」（68票）だった。



（よろず～ニュース調査班）