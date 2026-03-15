◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山

Ｊ１清水はホームで岡山と対戦し、１―１のまま突入したＰＫ戦を４―２で制して３試合ぶりの勝利を挙げた。この日、今季初めてベンチ入りしたＤＦ高木践は後半１９分から初出場。左センターバックとしてピッチに立ったが、後半３５分に同点を許して延長戦にもつれ込んだ。それでもチームはＰＫ戦を制し、「復帰して１試合目で勝てたことは非常にうれしい。ただ、無失点で勝てなかったことは悔しい」と振り返った。

昨季主戦場だったサイドバックではなく、この日はセンターバックでプレー。「いろんなポジションができた方が出場機会も増える。もともとセンターバックが本職なので、いつも通りやれれば十分できると思っていた」と語った。

１月に行われた鹿児島キャンプの練習試合で負傷し、出遅れていた高木。この日は２４歳の誕生日でもあった。「焦らず治すことを意識してここまでやってきた。それがたまたま誕生日だっただけ。これからもっと出場して、自分を応援してくれる人が増えるようなプレーをしていきたい」と前を向いた。（伊藤 明日香）