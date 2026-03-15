◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山

Ｊ１清水はホームで岡山と対戦し、１―１からのＰＫ戦の末に３試合ぶりの勝利を挙げた。今季４度目のＰＫ戦となったが、ＧＫ梅田透吾が相手のシュートを２本止め、初めて勝ち点２を手にした。

２―２で迎えた相手３人目のキックは、右に飛んで正面で両手ではじき返す。３―２となった４人目のキックには左隅へ横っ跳びし、左手１本でセーブした。「ＰＫ戦は４試合目。そんなに勝てないのかなと周りからも言われていたので、なんとか止めないといけないと思っていた。本当に止められてよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

岡山は２１年から２シーズン在籍した古巣。昨季最終戦で対戦した際は１―２で敗れており、古巣相手に初勝利となった。「僕がサッカー選手として成長させてもらったクラブ。思い入れもありますし、当時一緒にプレーしていた選手も何人かいます。最後は止めましたけど、（３人目キッカーの）木村太哉選手とああいう形で対戦するとは思わなかったので、すごく楽しめました」と笑顔を見せた。

次節１８日はアウェーで福岡と対戦する。今季初の連勝がかかる一戦だ。９０分で勝利した試合はまだ１試合のみだけに、「９０分で勝ちきることを一番に考えたい。後ろはゼロで終わることにこだわりたい」と意気込んだ。（伊藤 明日香）