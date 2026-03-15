◇ファーム・リーグ ＤｅＮＡ７―０ハヤテ（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）

ファーム・リーグが１４日、開幕した。参入３年目、中地区のハヤテベンチャーズ静岡はＤｅＮＡに０―７で敗れ、２年連続の開幕白星を逃した。開幕投手に抜てきされた笠島尚樹（２３）が６回途中４失点で降板。打線は相手の４投手の継投で完封負けを喫したが、前西武の１番・鈴木将平中堅手（２７）が３安打の固め打ちで存在をアピールした。

元ＮＰＢ選手が実力を見せつけた。開幕で完封負けを喫する中、ハヤテの１番・鈴木将のバットが火を噴いた。初回に二塁内野安打で出塁すると、５回の第３打席では左翼線へ三塁打。４打席目には左前打と３安打の固め打ちだ。

自身プロ１０年目のシーズンが開幕。「一打席目にヒットが出て楽になった」。特に、３本目の安打を自己評価した。ツーストライクと追い込まれながら、粘って逆方向に打ち返した。「あの打席が増えれば、この先困らない。きょうは内容のある１日だった」。１軍クラスの平良と左腕・石田から打ったのも大きかった。

２０１６年にドラフト４位で西武に入団。同期の活躍が刺激になっている。１位の今井達也（２７）＝アストロズ＝は今季からメジャー挑戦。同３位の源田壮亮（３３）はＷＢＣ侍ジャパンの不動の遊撃手として活躍中。「自分も負けないように頑張らないと」。もう一度、ＮＰＢ復帰するために強い気持ちでハヤテ２年目のシーズンに臨んでいる。

２６年シーズンを好発進。「あしたからも全部打つつもりで打席に入る。チームの車輪になれるようにやっていきたい」。ハヤテの切り込み隊長が、バットでチームを引っ張る。（塩沢 武士）