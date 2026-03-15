お笑いコンビ「スキンヘッドカメラ」と、ばんえい競馬の公式マスコット「リッキー」がこのほど、札幌市の報知新聞北海道支局を訪れ、２２日に帯広競馬場で開催される「第５８回ばんえい記念」をＰＲした。

今年度ラストを飾る最高峰のレースで、ソリの重量は１トン。ボケ担当のシモは「障害を登り切れない馬にも、お客さんが最後まで応援します。馬券の結果を超えた感動があって会場が一丸になるんです」と魅力を力説した。ツッコミの岡本も「レース前のファンファーレは帯広陸上自衛隊の生演奏。熱気がものすごいんです」と続いた。

最大の注目馬は、重賞通算最多２６勝で今季６戦６勝（うち重賞３勝）のメムロボブサップ。約１０年間ばんえい競馬のＰＲに関わっているシモは「ばんえい最強馬で、どうみても強い。ここから組み立てるしかありません」と力を込めた。岡本の注目は昨年２着のコマサンエース。「デビューから、１０歳になった現在まで第一戦で走っています。メムロは強いけど障害で掛け違えると逆転もある。配当もなかなかになりますよ」と笑った。

開催期間中の２０〜２２日には、スキンヘッドカメラが競馬初心者にレクチャーする「ビギナーコーナー」など様々なイベントを開催。３連休を締めくくるビッグレースに注目が集まる。