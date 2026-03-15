◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ２連覇を狙う侍ジャパンの負けられない戦いがスタートする。東京ドームでの１次ラウンドは台湾、韓国、オーストラリア、チェコを破って無傷４連勝でＣ組を１位突破。対戦するベネズエラはＤ組をドミニカ共和国に次ぐ２位で突破して準々決勝に駒を進めた。

先発は山本由伸（ドジャース）とＲ・スアレス（レッドソックス）。１次ラウンドで６５球だった球数制限が準々決勝では８０球まで増えることもあって、先発投手の出来が試合を大きく左右することになりそうだ。

山本は誰もが認める日本のエース。２１年から３年連続沢村賞に輝いた右腕は、メジャー２年間でさらに大きく成長した。１次ラウンド初戦の６日台湾戦では３回途中無失点で、最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマーク。唯一気になるのはトーバー（ロッキーズ）との対戦成績が、２本塁打を浴びるなど１０打数７安打と悪いこと。１次ラウンドでは下位打線に座っていたが、山本にとってみれば不気味な存在だ。

山本は「少し雰囲気が、日本にいたときとまたひとつ変わって、もう落とせない試合にさらになってくるので、よりチーム一丸になって日本のよさを出たらいいなと思います」と意気込んでいた。５０球以上を投げると中４日以上の休養が必要となるため、準決勝以降の登板の可能性は消滅する。今大会最後のマウンドとなることが濃厚な中で、どのようなピッチングを見せるか、目が離せない。

ベネズエラの先発は左腕のスアレス。２４年から２年連続で１２勝を挙げた。大谷（ドジャース）は昨季、地区シリーズで３打数無安打に抑え込まれるなど、通算５打数１安打と苦しめられている。鈴木（カブス）は６打数２安打。スアレスは昨季、被打率が左打者の２割２分１厘に対して右打者が２割６分５厘と悪かったため、侍ジャパンの鈴木、岡本（ブルージェイズ）、牧（ＤｅＮＡ）ら右打者が鍵になりそうだ。

侍ジャパンとベネズエラはこれまでプレミア１２では３大会連続で激突。いずれも日本が勝っているが、メジャーリーガーをズラリと並べた今大会はこれまでのデータは“参考記録”にしかならない。侍ジャパンはこれまでのＷＢＣ全５大会で準決勝に進出。打線にはメジャーでも実績のあるアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）、ペレス（ロイヤルズ）ら強打者がズラリと並んでいるが、２連覇のためには乗り越えなければいけない壁だ。