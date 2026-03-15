◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月15日 ローンデポ・パーク）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝ベネズエラ戦前に行われた公式会見に出席。大一番に向け意気込みを語った。

23年大会で世界一に輝いた地で迎える準々決勝。井端監督は、報道陣から米国と日本が決勝で対戦するといった予想が多いと話しを振られると「目の前の試合のことしか考えていません。その後のことは勝ってから考えたい」と表情を引き締めた。

前回大会覇者として、他国が打倒・日本を掲げ研究してくることについて指揮官は「全員が前回大会に出たわけではないので、僕たちは一戦一戦、目の前の試合を勝つことだけに集中してやっていくだけなので。まずは今日、この試合を頑張っていきたいなと思います」と語った。

会見後に発表されたベネズエラ戦のスタメンでは、ここまで3試合で12打数無安打と本来の姿を見せることができていなかった近藤健介に代わって「2番・右翼」で佐藤輝明が名を連ねた。大谷は「1番・DH」。3番・鈴木、4番・吉田、5番・岡本、6番・村上、7番・牧と“超攻撃的布陣”で大一番に挑む。