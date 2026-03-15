◇第6回WBC 準々決勝 日本―ベネズエラ（2026年3月14日 フロリダ州マイアミ）

ベネズエラのオマル・ロペス監督が試合前の公式会見に臨み、勝利を収めるプラン、さらに大谷翔平対策について話した。

取材陣から「大谷をどう封じるつもりか。左投手がカギになるのか」と質問が出ると、笑顔を交えながら「その質問には試合の後で答えてもいいかな。試合がどうなるか分からないからね」とユーモアたっぷりに返答。そのうえで「プレミア12で日本と戦った時、大谷はいなかったが、他にもいい選手がいた。あの時、私は“この選手にはやられないようにしよう”と言ったが、その後ろの打者にやられ、さらに次の打者にも二塁打を打たれた。つまり、どの打者にも注意しないといけないということだ」と打線全体への警戒感を口にした。

それでもやはり、勝敗の分岐点となるのは大谷を封じられるかどうかだ。「もちろん大谷は特別な存在だ。特別な名前の選手だ。でもどうなるかは分からない。試合の流れを見ていくしかない」と言う。先発マウンドには昨季のポストシーズン（PS）で大谷を3打数無安打に封じ、通算でも5打数1安打に抑えているランヘル・スアレスを送る。

「最初は左投手と対戦することになる。そしてスアレスが4回か5回まで投げれば、2打席目でも左投手と対戦することになる。その後はどうなるか分からない。その時の状況次第だ」としながらも「日本もこちらのブルペンに左投手が5人いることは分かっているはずだから、それは想定していると思う」と左投手の起用を軸として、攻略を進めていく構えだ。