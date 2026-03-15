【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日、米テキサス州ヒューストンで準々決勝が行われ、１次ラウンドＢ組１位のイタリアが８―６でＡ組２位のプエルトリコを破り、初の４強進出を果たした。

１６日（日本時間１７日）の準決勝で、日本―ベネズエラの勝者と対戦する。

イタリアは一回、２四球で一死一、二塁とすると、パスクアンティノ（ロイヤルズ）、カンゾン（マリナーズ）、カリアノン（ロイヤルズ）が３者連続で適時打を放つなど、４点を先行。四回に３四球で二死満塁として、２者連続の２点適時二塁打で４点を加えた。

プエルトリコは一回、カストロ（ロッキーズ）の先頭打者本塁打で勢いよくスタートを切ったが、その後は打線がつながらなかった。八回になり、安打と２四球で無死満塁と攻め、内野ゴロと相手の暴投、さらにＣ・バスケス（アストロズ傘下マイナー）の２点適時打で計４点を返した。

２点差に迫られたイタリアだったが、八回途中から登板したワイサート（レッドソックス）が九回も抑え、逃げ切った。

プエルトリコは準優勝だった２０１７年大会以来の４強入りを逃した。