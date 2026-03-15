4月にデビュー35周年を迎える演歌歌手田川寿美（50）。4月22日発売のデビュー35周年記念曲「いのち陽炎」へ向け、MV（ミュージックビデオ）カウントダウン企画を15日、スタートした。

同企画は田川寿美公式チャンネルで、デビュー曲「女…ひとり旅」から1日1作品ずつ過去のMV計39作品をフル尺でアップし、4月22日の深夜0時ちょうどに新曲「いのち陽炎」のフルコーラスMVを配信するもの。

田川は15日公開の「女…ひとり旅」について、「この曲はデビューにあたり4曲作っていただいた中で、全国の放送局にアンケートを実施して決まった曲でした」と説明。「私をスカウトしてくださった作詞家悠木圭子先生と作曲家鈴木淳先生、ご夫妻の作品です」とすると、「今は亡きお二方は私の東京のお父さん、お母さんでした。今があるのも先生方のこの作品のおかげです」と感謝をつづり、「これからもその時々の等身大として一緒に歩みつづける宝物の作品です」とした。

MVは福島県で撮影。「和歌山県生まれの私には、福島で初めて見た雪景色に感動したのを覚えています」と振り返り、「姉から借りた洋服と、当時の社長から借りたトレンチコートを着て大人の装いで頑張りました。16歳の田川寿美をぜひご覧ください！」と呼びかけた。