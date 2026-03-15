モロゾフ×七味唐辛子の新焼き菓子♡信州限定「七味アルカディア」登場

洋菓子メーカーのモロゾフより、日本三大七味唐辛子のひとつに数えられる老舗「八幡屋礒五郎」とコラボレーションした新商品「七味アルカディア」が登場。2026年3月26日（木）より、ながの東急百貨店限定で先行販売されます。ロングセラー焼き菓子「アルカディア」のやさしい甘さに、七味唐辛子の華やかな香りをプラス。甘さとスパイスが織りなす新しい味わいを楽しめる、信州ならではの特別な焼き菓子です。

老舗七味と焼き菓子の新しい出会い



「七味アルカディア」は、モロゾフの人気焼き菓子「アルカディア」と、信州の老舗「八幡屋礒五郎」の七味唐からしが出会って生まれた新商品。

日本三大七味唐辛子のひとつとされる伝統のスパイスが、焼き菓子のやさしい甘さと絶妙に調和します。

香ばしいナッツの風味と、七味唐辛子の奥深く華やかな香りが重なり、今までにない味わいに。甘さの中にほんのりとしたスパイシーさが広がる、大人のスイーツとして楽しめる一品です。

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甘さと香ばしさが広がるこだわりの味



主役となるナッツには、やさしい甘みが特徴のカシューナッツを使用。アルカディア伝統の卵白で焼き上げる製法はそのままに、香ばしい「あられ」を加えることで新しい食感を生み出しています。

さらに、隠し味としてかつおだし、醤油、みりんを加えることで、どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げました。

そこに八幡屋礒五郎の七味唐からしが加わることで、甘み・旨み・香りのバランスが引き立つ、奥行きのある美味しさが楽しめます。

商品ラインナップ



51g（8袋）紙袋入り



価格：864円（税込）

65g（10袋）缶入り



価格：1,296円（税込）

ちょっとした手土産には紙袋入り、自分へのご褒美やギフトには缶入りなど、シーンに合わせて選べるのも魅力です。

販売店舗：ながの東急百貨店 本館地下1階、松本・上田各サテライトショップ

発売日：2026年3月26日（木）※通年販売

甘さ×七味の新感覚スイーツ



モロゾフのロングセラー焼き菓子「アルカディア」と、老舗七味唐辛子が出会って生まれた「七味アルカディア」。

甘さの中に香り高い七味のアクセントが加わり、今までにない味わいが楽しめる焼き菓子です。

信州ならではの新しいスイーツとして、おやつや手土産にもぴったり♡ながの東急百貨店でしか出会えない特別な一品を、ぜひ味わってみてください。