「ベースボール・アメリカ誌」が、2026年シーズンに「最もサプライズを起こす可能性のあるチーム」として、ア・リーグではアスレチックス、ナ・リーグではパイレーツを挙げている。

アスレチックスはラスベガス移転の話題ばかりが先行しているが、、若い打線の中核が着実に力をつけている。ローレンス・バトラー、ブレント・ルーカー、ジェイコブ・ウィルソン、タイラー・ソダーストロムと主力野手の契約延長も進み、チームの骨格は固まりつつある。投手陣では、ルイス・セベリーノ、ジェフリー・スプリングス、アーロン・シバーレのベテラン3人がローテーションを支え、残る枠を若手が争う形だ。ブルペンもスコット・バーロウやマーク・ライターJr.の加入で厚みを増した。さらに二塁にはジェフ・マクニールを補強し、戦力の底上げを図っている。

何より大きいのは、GMデビッド・フォーストがトッププロスペクトを放出せずに補強を進めた点だ。これにより、シーズン途中のトレードで先発投手を獲得する余地も残されている。ゲージ・ジャンプや、2026年ドラフト1巡目のジェイミー・アーノルドといった若手が台頭すれば、2020年以来のプレーオフ進出も現実味を帯びてくる。

一方、ナ・リーグでサプライズ候補とされたのがパイレーツだ。2025年の同球団は打線が深刻な得点力不足に苦しみ、リーグ平均以上の打撃成績を残したのはスペンサー・ホロウィッツだけだった。しかし今オフは打線の強化に大きく動いた。ライアン・オハーン、マーセル・オズナ、ブランドン・ロウを加え、さらにトッププロスペクトのコナー・グリフィンが早期に昇格すれば、昨季リーグ最下位だった攻撃力は大きく改善される可能性がある。

投手陣はもともとチームの強みだ。エースのポール・スキーンズを中心に、ミッチ・ケラー、ブラクストン・アッシュクラフト、ババ・チャンドラー、ジャレッド・ジョーンズと将来性のある投手が揃う。さらにアントワン・ケリーやハンター・バルコといった若手も2026年中に戦力化する可能性がある。打線のテコ入れと若い投手陣がかみ合えば、パイレーツはナ・リーグ中地区で侮れない存在になる。「ベースボール・アメリカ誌」は、両チームとも今季のダークホースとしてリーグを驚かせる可能性があると見ている。