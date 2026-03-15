2026年の春運期間（2月2日〜3月13日）中、中国の民間航空は累計延べ9439万人の旅客を輸送し、1日当たり平均は延べ236万人で、前年同期比4.6%増となりました。また、運航便数は75万9000便で、1日平均1万9000便となり、前年同期比2.7%増となりました。乗客数と運航便数はいずれも過去の最高記録を更新しました。

2月15日から23日までの春節連休期間中、中国の民間航空は累計延べ2205万人の旅客を輸送し、1日当たり平均は延べ245万人で、前年同期比7.7%増となりました。1日当たりの平均ロードファクターは87.8%で、前年同期より2.7ポイント上昇しました。

国内市場では、北京、上海、広州、成都などのハブ空港、氷雪観光の東北地方や、避寒目的の観光地として名高い海南など、人気の高い地域の空港に集中しました。

国際市場では、タイ、韓国、シンガポールなど「飛行時間5時間圏内」の近隣諸国からの旅客数が着実に増加しているほか、ウズベキスタン、ルクセンブルク、オランダなどの国々からの旅客数が急速に増加しました。（提供/CGTN Japanese）