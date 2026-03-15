制球難の原因は「膝の向き」…菊池タクト氏が提唱する「ステップイン」の法則

送球の精度が安定しない野手や、コントロールに苦しむ投手には、“共通点”がある。動作改善のスペシャリスト・菊池タクトさん（ソフトバンクスキルコーチ）は、制球力向上の鍵は「投げたい方向に対して、いかに真っすぐ踏み込めるか」に集約されると語る。制球が乱れるエラー動作を改善する「ステップインドリル」を紐解く。

菊池さんが最も重要視するのは、踏み出した前足の「つま先」と「膝」の向きだ。多くの選手は、投球の回転動作に入る際、前足の膝が内側に折れ曲がり、投げ終わりに体が三塁側（右投げの場合）へ傾いてしまう。正しいステップインでは、つま先と膝を投げたい方向に真っすぐ向け、その前足の上に胸を正対させて倒し込んでいく。この「前足一本で体を支える形」を作ることが、安定した制球力の土台となる。

つま先の向きをコントロールするためのコツは、「かかと」からの着地にある。野手のスローイングでは素早いステップから送球するため、つま先をしっかり相手に向けないまま着地してしまいがちだが、これでは方向の微調整がきかない。足を下ろす際に一度つま先を上げ、かかと側からステップに入ることで最終的なつま先の向きを、狙った場所へ確実に固定できるのだ。

また、菊池さんは「投げ終わりに体が倒れる方向」についても独自の視点を持つ。三塁側に流れるのはNGだが、逆に一塁側（右投げの場合）へ体が倒れていくのは、実は「体がしっかり回っている証拠」であり、全く問題ないという。大切なのは、投げる瞬間に前足が壁となり、その上で正しく胸が回転しているかどうかだ。

このドリルは、ウオーミングアップとして手軽に取り入れられる。まずは前足一本でピタッと止まり、体を支える練習を8回×2セット。そこにタオルなどを使ったスローイング動作を組み合わせてさらに2セット行うのが理想的だ。地味な反復練習に見えるが、「踏み込みの質」にこだわることが、勝負どころでの正確な送球を生む最短ルートとなる。（First-Pitch編集部）