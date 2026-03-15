ローンデポ・パークは打率.382、6本塁打、OPS1.534

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦前にフリー打撃を行った。右翼4階席へ3連発で打球に運ぶなど力強いスイングを披露。ローンデポ・パークは歓声に包まれた。

大一番を前に豪快なアーチショーを見せた。33スイングで13本の柵越え。右翼4階席に飛び込む特大アーチを3連続で描き、ファンの度肝を抜いた。その後も140メートル弾を連発するなど、快音を響かせた。

大谷は1次ラウンドでは3試合に出場し、9打数5安打の打率.556、2本塁打、6打点。OPS2.026。好調を維持し、決勝ラウンドが行われる米国に乗り込んできた。

マーリンズ本拠地のローンデポ・パークでは2023年WBCで侍ジャパンの世界一に貢献し、2024年には前人未到の「50本塁打＆50盗塁（50-50）」を達成した地だ。レギュラーシーズンでは通算34打数13安打の打率.382、6本塁打、18打点。OPSは全球場トップの1.534と圧巻の数字を誇る。

非公開となった前日13日（同14日）はフリー打撃を行わなかったという。「試合に持ち込むということはないけど、自然とプラスになってくれるのは大いにあると思う」と語る好相性の地で、新たな伝説を築けるか。（Full-Count編集部）